Το ημερολόγιο Pirelli επιστρέφει στις ρίζες του: Αποκαλυπτικά κλικ με διάσημους ηθοποιούς

Το ημερολόγιο Pirelli έχει αφήσει εποχή, πίσω σε προηγούμενες δεκαετίες με σέξι υπάρξεις να κοσμούν τις σελίδες του.

Για το 2025, οι ηθοποιοί Σιμόν Άσλεϊ και Τζον Μπογιέγκα βρίσκονται μεταξύ των διασήμων που ποζάρουν στο ημερολόγιο Pirelli, στο οποίο ο φωτογράφος Ίθαν Τζέιμς Γκριν επιστρέφει στις ρίζες της συγκεκριμένης έκδοσης, όπου πρωταγωνιστούν προσωπικότητες ντυμένες ελάχιστα.

Με τον τίτλο «Refresh and Reveal», η 51η έκδοση του ημερολογίου παρουσιάζει λαμπερά πρόσωπα να έχουν φωτογραφηθεί στην παραλία, αλλά και στο στούντιο.

«Είναι συναρπαστικό να μπορείς να επανέρχεσαι στο γυμνό, το σέξι στις φωτογραφίες απλά επειδή ο κόσμος… έχει αλλάξει πολύ… και η ιδέα μας περί ομορφιάς έχει γίνει πολύ πιο ευρεία και συναρπαστική», είπε στο Ρόιτερς ο Γκριν, ο οποίος επίσης φωτογραφήθηκε γυμνός σε μια αυτοπροσωπογραφία στο ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο Pirelli εκδόθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, σε περιορισμένα αντίτυπα και συνήθως προσφερόταν στους πελάτες της ιταλικής εταιρείας κατασκευής ελαστικών.

