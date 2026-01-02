Το «ιπτάμενο πιάνο» της Έλενας Ξυδιά «προσγειώθηκε» σε ένα μεσαιωνικό κάστρο της Κροατίας

Πατώντας τα πλήκτρα στο πιάνο της, η Έλενα Ξυδιά «ξυπνά» ένα κάστρο ηλικίας 800 ετών. Η ιπτάμενη πιανίστρια ταξίδεψε αυτή τη φορά στην Κροατία και υπέγραψε ένα ακόμη εντυπωσιακό κεφάλαιο του Piano Project, μεταφέροντας τη μουσική της στο μεσαιωνικό κάστρο Τράκοσκαν (Trakošćan).

Το ελληνικό πιάνο στήθηκε στην κορυφή του κάστρου, σε ένα τοπίο άγριας φυσικής ομορφιάς, περιτριγυρισμένο από δάση και ομίχλη. Εκεί, κάτω από απαιτητικές συνθήκες και με τον καιρό απρόβλεπτο, η Έλενα Ξυδιά και ο σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης πραγματοποίησαν τα γυρίσματα ενός ακόμη ξεχωριστού βίντεο, συνεχίζοντας τη διαδρομή ενός πρότζεκτ που συνδέει τη μουσική με εμβληματικούς τόπους και δυνατές εικόνες.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, με χαμηλές θερμοκρασίες και έντονη υγρασία, ενώ το σκηνικό μεταβαλλόταν διαρκώς καθώς η ομίχλη τύλιγε το κάστρο. Το αποτέλεσμα, όπως και στις προηγούμενες δουλειές τους, βασίζεται στη συνύπαρξη του φυσικού τοπίου με τη μουσική ερμηνεία, χωρίς τεχνικές υπερβολές, αλλά με έμφαση στην αυθεντικότητα της στιγμής.

«Αυτό που ζωντανέψαμε στην Κροατία είναι το παραμύθι “Η Πεντάμορφη και το Τέρας”. Αναβιώσαμε τη μουσική στο φυσικό της περιβάλλον.

Η εικόνα του κάστρου μας μάγεψε από την πρώτη στιγμή, όμως αυτό που ζήσαμε στην πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε φαντασία», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Έλενα Ξυδιά, μιλώντας για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Το νέο αυτό βίντεο έρχεται να προστεθεί στη διαδρομή του Piano Project, που τα τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει σε εμβληματικά σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρα ανάμεσα στον πολιτισμό, τη φύση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Μετά την Κροατία, η Έλενα Ξυδιά και ο Πασχάλης Μάντης συνεχίζουν το ταξίδι τους, με επόμενους σταθμούς, που -όπως και στο παρελθόν- αναμένεται να αποκαλυφθούν σταδιακά, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης που συνοδεύει κάθε νέο τους εγχείρημα.