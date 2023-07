Oι ηθοποιοί του «Oppenheimer», της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, αποχώρησαν πριν την πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, σε ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία των ηθοποιών του Χόλυγουντ και του σωματείου SAG-AFTRA.

Οι ηθοποιοί Κίλιαν Μέρφι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον, Έμιλι Μπλαντ, Φλόρενς Πιου, Κένεθ Μπράνα , Τζος Χάρτνετ και Ράμι Μάλεκ που παίζουν στο «Oppenheimer», έδωσαν το «παρών» μία ώρα νωρίτερα και φωτογραφήθηκαν στο μαύρο χαλί του «Odeon Luxe» πριν αποχωρήσουν καταχειροκροτούμενοι, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους ηθοποιούς του Χόλυγουντ που απεργούν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Έμιλι Μπλαντ και η Φλόρενς Πιου ήταν εμφανώς συγκινημένες καθώς έφευγαν για το ξενοδοχείο τους. «Προφανώς στεκόμαστε στο πλευρό όλων των ηθοποιών και όποτε χρειαστεί θα πάμε σπίτι και θα σταθούμε όλοι απέναντι σε αυτό, γιατί θέλω όλοι να έχουν μία δίκαιη συμφωνία», δήλωσε στο Deadline πριν αποχωρίσει η Μπλαντ.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε λίγο αργότερα επί σκηνής ότι οι ηθοποιοί έφυγαν από την εκδήλωση για να συμμετάσχουν στην απεργία.

«Τους είδατε εδώ νωρίτερα στο κόκκινο χαλί. Δυστυχώς, έχουν φύγει για να συμμετάσχουν στην απεργία. Ενώνουμε τις φωνές μας με το σωματείο των σεναριογράφων σε ένα αγώνα για δίκαιους μισθούς, τους υποστηρίζουμε», είπε ο Νόλαν.

Σημειώνεται ότι το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) βρίσκεται σε απεργία από τις 2 Μαΐου.

Official: Christopher Nolan just confirmed the cast of #Oppenheimer have LEFT the U.K. premiere due to the #SAGAFTRA strike



The first time in 60 years that writers and actors are striking together. #SAGStrike pic.twitter.com/BQBo2jRfCd