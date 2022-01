Το κόμικ με την πρώτη εμφάνιση του Superman που δημοσιεύθηκε το 1938, το τρίτο πιο ακριβό κόμικ που έχει αγοραστεί ποτέ, καθώς αποκτήθηκε από συλλέκτη που κατέβαλε το ποσό των 3,18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για το τεύχος κόμικ, Action Comics No 1, με πρωταγωνιστή τον Superman, και το συγκεκριμένο αντίγραφο του περιοδικού της DC Comics ονομάζεται «The Rocket Copy» επειδή διαθέτει μια σφραγίδα με πυραύλους που τοποθετήθηκε από τον 13χρονο που αγόρασε το τεύχος από το περίπτερο το 1938.

Η πώληση του συγκεκριμένου αντιγράφου έγινε με μεσολάβηση της Goldin Auctions για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη της και έχει λάβει βαθμολογία 6.0 CGC, που είναι αρκετά υψηλή αλλά όχι η υψηλότερη.

