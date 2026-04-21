Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Practical Magic 2», με τις Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και η Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) επιστρέφουν μετά από πάνω από δύο δεκαετίες, για περισσότερη μαγεία. Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Practical Magic 2», το οποίο έκανε την πρεμιέρα του την περασμένη εβδομάδα στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ (Susanne Bier) το σίκουελ εξερευνά τη βαθιά σύνδεση της μαγείας με το παρελθόν της οικογένειας Owens. Οι δύο αδελφές (Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ) έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μια απειλητική κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.

Μαζί με τις βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες στους ρόλους των Sally και Gilly Owens το καστ περιλαμβάνει τους Τζόι Κινγκ (Joey King), Μέισι Γουίλιαμς (Maisie Williams), Σόλο Μαριντουένια (Xolo Maridueña), Σόλι ΜακΛέοντ (Solly McLeod) και Λι Πέις (Lee Pace).

Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ (Stockard Channing) και Νταϊάν Γουίστ (Dianne Wiest) επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Frances και Jet Owens όπως και στην αρχική ταινία του 1998. Στο σίκουελ η Sally έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Gilly φαίνεται να απολαμβάνει μία ήσυχη καθημερινότητα με συντροφιά μια μαύρη γάτα. Ωστόσο οι ζωές τους ανατρέπονται όταν ένας μυστηριώδης άντρας παρασύρει τις δύο αδελφές μακριά από τη γραφική τους πόλη για μια επικίνδυνη αποστολή.

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν (Alice Hoffman), υπογράφουν ο Ακίβα Γκόλντσμαν (Akiva Goldsman) και η Τζόρτζια Πρίτσετ (Georgia Pritchett).

Σύμφωνα με το Variety, στη παραγωγή συμμετέχουν οι δύο πρωταγωνίστριες μαζί με την Ντενίζ Ντι Νόβι (Denise DiNovi), ενώ οι ‘Αντριου Κόσοβ (Andrew Kosove), Μπρόντερικ Τζόνσον (Broderick Johnson), Ντόναλντ Σαμπουρίν (Donald Sabourin) και η συγγραφέας του βιβλίου έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.