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Το «Spider-Man: Brand New Day» έσπασε το φράγμα των 800 εκατ. δολαρίων στο box office των ΗΠΑ σε λίγες μέρες

To «Spider-Man: Brand New Day» αποτελεί μόλις την τέταρτη ταινία που σπάει το φράγμα των 800 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office των ΗΠΑ
Εικόνα από την ταινία «Spider-Man: Brand New Day»
Εικόνα από την ταινία «Spider-Man: Brand New Day»
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Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel Studios συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο αμερικανικό box office, καθώς χθες 18 Αυγούστου, ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 800 εκατομμύρια δολάρια και έγινε η ταχύτερη παραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου που επιτυγχάνει τη συγκεκριμένη επίδοση.

Το φιλμ, υπό τη σκηνοθετική οδηγία του Ντεστίν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton), σημείωσε το επίτευγμα σε χρόνο-ρεκόρ 19 ημερών, καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση της ταινίας «Star Wars: The Force Awakens» (2015), η οποία είχε χρειαστεί 23 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo.

To «Spider-Man: Brand New Day» αποτελεί μόλις την τέταρτη ταινία που σπάει το φράγμα των 800 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office των ΗΠΑ και είναι η δεύτερη ανάλογη επιτυχία στην καριέρα της Ζεντάγια και η τρίτη για τον Τομ Χόλαντ.

Οι τρεις προηγούμενες παραγωγές που είχαν πετύχει το συγκεκριμένο ρεκόρ είναι το «Star Wars: The Force Awakens», το «Avengers: Endgame» σε 32 ημέρες, και το «Spider-Man: No Way Home» σε 100 ημέρες, όπως αναφέρει το Deadline.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά τις νέες κυκλοφορίες, όπως το «Insidious: Out the Further» των Sony/Blumhouse/Atomic Monster, το «The Magic Faraway Tree» της Vertical και τη νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ «Mutiny» από τη Lionsgate, το «Brand New Day» αναμένεται να διατηρήσει την κορυφή του αμερικανικού box office στην τέταρτη εβδομάδα προβολής του.

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