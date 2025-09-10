Το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στη σειρά «Πενήντα – Πενήντα» πωλείται για 4.000.000 ευρώ 

Ήταν ένα σπίτι άκρως εντυπωσιακό στην Καστέλλα του Πειραιά που πλέον αναμένεται να αλλάξει χέρια. Η τιμή του «ζαλίζει» καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να διαθέσουν εκατομμύρια για να το αποκτήσουν.

Το σπίτι που έμενε ο Παύλος (Σάκης Μπουλάς) με την Ειρήνη (Βάνα Ραμπότα) στη σειρά «Πενήντα – Πενήντα» ήταν πανέμορφο και τεράστιο με θέα θάλασσα. Όπως έγινε γνωστό, αυτή τη στιγμή βρίσκεται προς πώληση με την τιμή να φτάνει στα 4.000.000 ευρώ (8.000/τετραγωνικό).

Η μεσιτική εταιρία που έχει αναλάβει την πώληση του, γράφει στην περιγραφή ότι πρόκειται για μια σπάνια αρχοντική κατοικία, κόσμημα, με αφοπλιστική θέα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας του Σαρωνικού κόλπου.

Το ακίνητο χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια, λειτουργικότητα και κλασική ποιότητα σε όλους τους χώρους της, ενώ προδιαθέτει για μια ευχάριστη και όμορφη ζωή σε ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 261 τ.μ. με πολλούς κύριους και βοηθητικούς χώρους.