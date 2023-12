Σαν δώρο γενεθλίων για τα 79α γενέθλια της Μπρέντα Λι ήρθε η «αναρρίχηση» του θρυλικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού της, Rockin’ Around the Christmas Tree, στην κορυφή του Billboard Hot 100, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα, εκτόπισε το επίσης διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Τα τελευταία χρόνια το τραγούδι έφτανε μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard Hot 100, όμως φέτος κατάφερε να ανέβει στο νούμερο 1, με την Μπρέντα Λι, να δηλώνει «χαρούμενη» στο Variety και να αναφέρεται στους λόγους που πιστεύει ότι η θρυλική χριστουγεννιάτικη επιτυχία της σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή του chart.

«Έχω θαυμάσιους ανθρώπους στην εταιρεία μου…οι οποίοι έχουν δουλέψει σκληρά για μένα. Και έχω υπέροχους θαυμαστές που είναι μαζί μου από την πρώτη στιγμή που άνοιξα το στόμα μου για να τραγουδήσω. Έχουν μείνει μαζί μου, είναι πιστοί και χαίρομαι περισσότερο γι’ αυτούς παρά για μένα» ανέφερε η Μπρέντα Λι, μια από τις λίγες που έχουν εισαχθεί στο Rock n’ Roll Hall of Fame.

Το διάσημο τραγούδι «Rockin’ Around the Christmas Tree» γράφτηκε από τον Τζόνι Μαρκς και η τραγουδίστρια το ηχογράφησε σε ηλικία μόλις 13 ετών (!), λίγο καιρό μετά το συμβόλαιο της με την Decca Records.

Φέτος, για την 65η επέτειο του τραγουδιού κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το επίσημο μουσικό βίντεο και σύμφωνα με το NPR έχει συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Όσο για το «All I Want for Christmas Is You» η Μπρέντα Λι το χαρακτηρίζει ως ένα μεγάλο εμπόδιο για την κατάκτηση της κορυφής. «Αλλά ξέρεις κάτι, αν κάτι βρίσκεται πάνω από εσένα θέλεις να είναι καλό. Και είναι» καταλήγει στο Variety η Μπρέντα Λι, η οποία κλείνει τα 79 της χρόνια στις 11 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ