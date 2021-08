Δεν πίστευε στα μάτια του ένα ζευγάρι στο Γουοργουικσάιρ όταν ξαφνικά είδε να προσγειώνεται στην αυλή του σπιτιού τους ένα ελικόπτερο, με επιβάτη τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Τομ Κρουζ!

Ο Τομ Κρουζ, που βρίσκεται στην επαρχία της Μεγάλης Βρετανίας για τα γυρίσματα ενός ακόμα σίκουελ της ταινίας, «Επικίνδυνες αποστολές», έκανε μια ευχάριστη έκπληξη στο ζευγάρι και στα παιδιά τους. Σύμφωνα με το BBC το μόνο που γνώριζαν οι γονείς ήταν ότι κάποιος διάσημος, που επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του, χρειαζόταν να προσγειωθεί με το ελικόπτερό του άμεσα στον κήπος τους, καθώς το πλησιέστερο αεροδρόμιο του Κόβεντρι ήταν κλειστό.

Μάλιστα, ο Τομ Κρουζ πόζαρε με ευχάριστη διάθεση για φωτογραφίες και στη συνέχεια ανέβασε τα παιδιά της ίδιας και του συντρόφου της για βόλτα με το ελικόπτερο.

