Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον ερωτευμένοι στη Σκιάθο: Εικόνες από τις ξέγνοιαστες διακοπές και τα τρυφερά τους φιλιά

Το ζευγάρι είναι στα καλύτερά του και δεν το κρύβει
Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον / skiathoschannel.gr

Στην Ελλάδα βρέθηκαν πριν από μερικές ημέρες ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον και επέλεξαν να απολαύσουν διακοπές για δύο στο όμορφο νησί της Σκιάθου.

Το αγαπημένο ζευγάρι του Hollywood, φέτος γιορτάζει 37 χρόνια γάμου και το πρωί της Κυριακής (31.08.2025) κατέφθασαν με το πολυτελές σκάφος τους στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Το skiathoschannel.gr, απαθανάτισε τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, που έδειχναν πιο ερωτευμένοι και αγαπημένοι από ποτέ.

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον παραμένουν μαζί και πολύ αγαπημένοι / skiathoschannel.gr
Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον είναι από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Hollywood / skiathoschannel.gr

Μάλιστα, το ζευγάρι δε δίστασε να ανταλλάξει αγκαλιές και φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι δυο τους ξεκίνησαν την ημέρα τους με ένα ελληνικό πρωινό, το οποίο προμηθεύτηκαν από παραδοσιακό φούρνο του νησιού. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέσα στις επιλογές τους ήταν οι παραδοσιακές σκοπελίτικες τυρόπιτες. 

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον βγαίνουν από το σκάφος τους / skiathoschannel.gr

Παράλληλα, το ιδιωτικό τζετ του Τομ Χανκς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου από τη Γένοβα της Ιταλίας. Τότε ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε με αγκαλιές και φιλιά την αγαπημένη του σύζυγο και αναχώρησε από το νησί με προορισμό το Λονδίνο, όπου είχε ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον ανταλλάσσουν ένα γλυκό φιλί / skiathoschannel.gr

Ταυτόχρονα, η Ρίτα Γουίλσον επέλεξε να παραμείνει στις ελληνικές θάλασσες, συνεχίζοντας το ταξίδι με το σκάφος τους, το «Margarita». Μάλιστα, ο επόμενος προορισμός της ήταν η Σκόπελος και συγκεκριμένα η περιοχή μεταξύ Αγνώντα και Λιμνοναρίου. 

Οι διακοπές στη Σκιάθο φαίνεται να ανανέωσαν τον έρωτα του διάσημου ζευγαριού. Η μαγεία του Αιγαίου, η ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας και η ομορφιά των Σποράδων δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για ένα νέο «ταξίδι μέλιτος» για δύο ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει.

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον
Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον πιο ερωτευμένοι από ποτέ / skiathoschannel.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τομ Χανκς και η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Έτσι, κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές κυρίως στην Αντίπαρο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η νέα συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία
Λάμπρος Κωνσταντάρας 1
Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπιλη Παπαδημητρίου 12
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το σάουντρακ της τριλογίας είναι ξανά η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ακροατές του Classic FM επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση
Πόστερ
Newsit logo
Newsit logo