Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον ερωτευμένοι στη Σκιάθο: Εικόνες από τις ξέγνοιαστες διακοπές και τα τρυφερά τους φιλιά

Στην Ελλάδα βρέθηκαν πριν από μερικές ημέρες ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον και επέλεξαν να απολαύσουν διακοπές για δύο στο όμορφο νησί της Σκιάθου.

Το αγαπημένο ζευγάρι του Hollywood, φέτος γιορτάζει 37 χρόνια γάμου και το πρωί της Κυριακής (31.08.2025) κατέφθασαν με το πολυτελές σκάφος τους στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Το skiathoschannel.gr, απαθανάτισε τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, που έδειχναν πιο ερωτευμένοι και αγαπημένοι από ποτέ.

Μάλιστα, το ζευγάρι δε δίστασε να ανταλλάξει αγκαλιές και φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι δυο τους ξεκίνησαν την ημέρα τους με ένα ελληνικό πρωινό, το οποίο προμηθεύτηκαν από παραδοσιακό φούρνο του νησιού. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέσα στις επιλογές τους ήταν οι παραδοσιακές σκοπελίτικες τυρόπιτες.

Παράλληλα, το ιδιωτικό τζετ του Τομ Χανκς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου από τη Γένοβα της Ιταλίας. Τότε ο γνωστός ηθοποιός αποχαιρέτησε με αγκαλιές και φιλιά την αγαπημένη του σύζυγο και αναχώρησε από το νησί με προορισμό το Λονδίνο, όπου είχε ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, η Ρίτα Γουίλσον επέλεξε να παραμείνει στις ελληνικές θάλασσες, συνεχίζοντας το ταξίδι με το σκάφος τους, το «Margarita». Μάλιστα, ο επόμενος προορισμός της ήταν η Σκόπελος και συγκεκριμένα η περιοχή μεταξύ Αγνώντα και Λιμνοναρίου.

Οι διακοπές στη Σκιάθο φαίνεται να ανανέωσαν τον έρωτα του διάσημου ζευγαριού. Η μαγεία του Αιγαίου, η ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας και η ομορφιά των Σποράδων δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για ένα νέο «ταξίδι μέλιτος» για δύο ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τομ Χανκς και η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Έτσι, κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές κυρίως στην Αντίπαρο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.