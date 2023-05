Τριανταπέντε χρόνια γάμου συμπλήρωσαν την Κυριακή (30.4.2023) ο αγαπημένος ηθοποιός Τομ Χανκς και η ταλαντούχα σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον.

Μάλιστα, η Ρίτα Γουίλσον ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Twitter με τον Τομ Χανκς να την κοιτά με αγάπη στα μάτια και να της προσφέρει μια τούρτα που έγραφε «χαρούμενη επέτειο». Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «35 χρόνια γάμου. 30 Απριλίου 1988. Η αγάπη είναι το παν».

Οι δυο του γνωρίστηκαν το 1981 στα γυρίσματα της σειράς Bosom Buddies του ABC, όπου ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία.

Ο Τομ Χανκς ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή, ενώ το 1986 Χανκς και Γουίλσον δημοσιοποίησαν τη σχέση τους.

35 years of marriage. April 30, 1988. Love is everything. pic.twitter.com/RlzqHf75tK