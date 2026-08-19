Τομ Χόλαντ: Πάνω από 100 εκατ. δολάρια θα κερδίσει από τον εισπρακτικό θρίαμβο του «Spider-Man: Brand New Day»

Πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να κερδίσει ο Τομ Χόλαντ μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ έλαβε αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποδυθεί ξανά τον Πίτερ Πάρκερ. Ωστόσο, σύμφωνα με το The Wrap το ποσό αυτό θα ξεπεραστεί κατά πολύ από το μπόνους που θα λάβει βάσει των εισπράξεων της ταινίας, η οποία έχει συγκεντρώσει δύο δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την κυκλοφορία της στις 31 Ιουλίου. Πηγή που μίλησε στο μέσο ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανώτατο χρηματικό όριο στο ποσό που μπορεί να κερδίσει ο ηθοποιός από την ταινία.

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Οι αμοιβές του Χόλαντ για τις εμφανίσεις του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel αυξάνονται σταθερά την τελευταία δεκαετία, αρχής γενομένης από την πρώτη του εμφάνιση ως Spider-Man στην ταινία «Captain America: Civil War» το 2016.

Ο Χόλαντ είχε λάβει 250.000 δολάρια για τη συμμετοχή του στο «Captain America: Civil War» το 2016, την πρώτη από τις συνολικά επτά μέχρι σήμερα εμφανίσεις του στον ρόλο του Spider-Man/Πίτερ Πάρκερ. Ακολούθησε το «Spider-Man: Homecoming» το 2017, για το οποίο αμείφθηκε με 500.000 δολάρια.

Οι απολαβές του συνέχισαν να αυξάνονται: για το «Spider-Man: Far From Home» του 2019 έλαβε τέσσερα εκατομμύρια δολάρια και για το «Spider-Man: No Way Home» του 2021 10 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την τελευταία ταινία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αρχικό συμβόλαιο έξι ταινιών που είχε υπογράψει με τη Sony για τον ρόλο. Η συμφωνία περιλάμβανε επίσης τις εμφανίσεις του στις ταινίες «Avengers: Infinity War» του 2018 και «Avengers: Endgame» του 2019.

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Spider-Man: Σπάει τα ταμεία το «Brand New Day» – Το ρεκόρ των 800 εκατ. δολαρίων

Σαρωτική παραμένει η πορεία του «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel Studios στο αμερικανικό box office, με τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια να καταγράφει ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ.

Η ταινία ξεπέρασε στις 18 Αυγούστου το ορόσημο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων σε εισπράξεις στις ΗΠΑ, πετυχαίνοντας μάλιστα αυτή την επίδοση ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη παραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου

Η ταινία, υπό τη σκηνοθετική οδηγία του Ντεστίν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton), σημείωσε το επίτευγμα σε χρόνο-ρεκόρ 19 ημερών, καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση της ταινίας «Star Wars: The Force Awakens» (2015), η οποία είχε χρειαστεί 23 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Box Office Mojo.

To «Spider-Man: Brand New Day» αποτελεί μόλις την τέταρτη ταινία που σπάει το φράγμα των 800 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office των ΗΠΑ και είναι η δεύτερη ανάλογη επιτυχία στην καριέρα της Ζεντάγια και η τρίτη για τον Τομ Χόλαντ. Οι τρεις προηγούμενες παραγωγές που είχαν πετύχει το συγκεκριμένο ρεκόρ είναι το «Star Wars: The Force Awakens», το «Avengers: Endgame» σε 32 ημέρες, και το «Spider-Man: No Way Home» σε 100 ημέρες, όπως αναφέρει το Deadline.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά τις νέες κυκλοφορίες, όπως το «Insidious: Out the Further» των Sony/Blumhouse/Atomic Monster, το «The Magic Faraway Tree» της Vertical και τη νέα περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ «Mutiny» από τη Lionsgate, το «Brand New Day» αναμένεται να διατηρήσει την κορυφή του αμερικανικού box office στην τέταρτη εβδομάδα προβολής του.