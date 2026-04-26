Τριαντάφυλλος για Σάκη Κατσούλη και Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς»

Ο Τριαντάφυλλος δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπαν για εκείνον η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής (24-04-2026). Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα όσα ανέφεραν οι άλλοτε συμπαίκτες του στο Survivor και ξέσπασε με μια αιχμηρή ανάρτηση.

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη, ανέφεραν πως ουδέποτε σκέφτηκαν να καλέσουν στον γάμο τους τον Τριαντάφυλλο. Τόνισαν πως ουδέποτε πέρασε από το μυαλό τους να γίνει κουμπάρος τους. Ο Τριαντάφυλλος απάντησε πως βοήθησε το ζευγάρι μέσα και έξω από το Survivor. Υποστήριξε μάλιστα πως τα περί κουμπαριάς ακούστηκαν για πρώτη φορά μέσα στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ από τον Σάκη Κατσούλη.

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Πριν το Survivor ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ ήσουν αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο.

Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς. Πόσο δίκιο είχες Αλέξη Παππά και μεγάλε Τζέιμς. Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη Μαριαλένα και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα. Σας πήρανε χαμπάρι. Άντε γεια». Η κόντρα του Τριαντάφυλλου με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη απασχόλησε το πρωί της Κυριακής (26-04-2026) και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega.

Τι ανέφερε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη για τον Τριαντάφυλλο

Σε ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου για τον λόγο που δεν κάλεσαν τον Τριαντάφυλλο στον γάμο τους, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απάντησε: «Δεν ήταν καν στα πλάνα μας να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα. Δεν ισχύει η φήμη ότι θα ήταν κουμπάρος μας».

Το ζευγάρι και ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια του Survivor 2021, στο οποίο συμμετείχαν, είχαν έρθει πολύ κοντά. Μάλιστα, οι δυο άντρες αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον «αδελφό», ωστόσο λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού οι σχέσεις τους διαταράχτηκαν και πλέον δεν έχουν καμία επαφή.