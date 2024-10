Τυφώνας Μίλτον: Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 5 εκατ. δολάρια για τους πληγέντες

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια σημαντική δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America, με σκοπό να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Μίλτον αλλά και τον τυφώνα Έλεν που χτύπησε την ακτογραμμή της Φλόριντα πριν δύο εβδομάδες.

Την Τετάρτη (09.10.2024), η CEO του Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δωρεά της διάσημης ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ στους πληγέντες από τους δύο τυφώνες σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του οργανισμού στο Instagram.

«Αυτή η δωρεά θα βοηθήσει τις κοινότητες να ανακάμψουν, προσφέροντας βασικά τρόφιμα, καθαρό νερό και προμήθειες στους πληγέντες από αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική διαφορά στη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους».

Η Claire Babineaux-Fontenot ευχαρίστησε τη Σουίφτ που «στέκεται μαζί μας στον αγώνα κατά της πείνας και βοηθά τις κοινότητες που έχουν ανάγκη».

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.



🧡 Join Taylor if you’re able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS