Τον γύρο των social media κάνουν οι φωτογραφίες από το πρωτοχρονιάτικο πάρτυ του Τζεφ Μπέζος. Ο ιδρυτής της Amazon υποδέχθηκε το 2022 πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ που έπλεε στην Καραϊβική μαζί με την αγαπημένη του και τον… πρώην σύντροφό της και την νέα του σύζυγο!

Για το πάρτι του, ο Τζεφ Μπέζος είχε επιλέξει ένα στενό πουκάμισο και ένα στενό πουκάμισο. Ωστόσο, αυτό που αποθέωσε το disco look του ήταν τα γυαλιά του, τα οποία ήταν σε σχήμα καρδιάς! Ο ιδρυτής της Amazon ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και στην λεζάντα ανέφερε ότι απόλαυσε ένα «τρελό disco πάρτυ» με την οικογένειά του.

«Περάσαμε υπέροχα εχθές το βράδυ στο τρελό disco πάρτυ με την οικογένειά μας, αλλά η Πρωτοχρονιά είναι επίσης μια πολύ καλή εποχή για να σκεφτεί κανείς και να εστιάσει στην προσωπική του ανάπτυξη, ανανέωση, αναγέννηση, ώστε να δίνει τη δέουσα προσοχή σε κάθε στιγμή της ζωής του, είτε καλή είτε κακή. Σε όλες τις στιγμές. Γιορτάστε και εξελιχθείτε», έγραψε στη λεζάντα ο δισεκατομμυριούχος.

Πάντως τo disco look του Τζεφ Μπέζος δεν πέρασε απαρατήρητο στα social media, με πολλούς χρήστες να επιδίδονται σε τρελή καζούρα… Κάποιοι έκαναν λόγο για κρίση ηλικίας, ενώ άλλοι τον συνέκριναν με τον… Pitbull!

In case you find yourself in a midlife crisis, here you can buy Jeff Bezos Heart-Eyes Emoji Sun Glasses on Amazon for $10: https://t.co/RKXxCZFLQj 😍 pic.twitter.com/xVD1sjstnl