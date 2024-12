Τζέιμι Φοξ για τη μυστηριώδη ασθένειά του: «Ήμουν 20 μέρες σε κώμα»

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιμι Φοξ, που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο παραλίγο να του στοιχήσει την ζωή.

Μιλώντας σε εκδήλωση για το κωμικό αφιέρωμα, «Jamie Foxx: What Had Happened Was» που προβάλλεται στο Netflix, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε τον Απρίλιο του 2023. Ο Τζέιμι Φοξ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Back in Action» στην Ατλάντα, υπέστη «εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στις 11 Απριλίου, είχα έναν άσχημο πονοκέφαλο και ζήτησα μια ασπιρίνη… Πριν προλάβω να πάρω την ασπιρίνη, έσβησα. Δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνες τις 20 μέρες».

Ο Jamie Foxx εξήγησε ότι οι φίλοι του τον πήγαν σε έναν γιατρό στην Ατλάντα, ο οποίος του έκανε μια ένεση κορτιζόνης και στη συνέχεια… τον έστειλε σπίτι, αλλά η αδελφή του, Deidra Dixon, «κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» και τον πήγε στο νοσοκομείο.

Εκεί, ένας γιατρός είπε στην Dixon τα «φρικτά νέα για τον μεγάλο της αδελφό». Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, ο γιατρός ενημέρωσε την αδελφή του ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο και ότι αν δεν τον χειρουργούσαν το συντομότερο δυνατό, θα πέθαινε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

«Η ζωή σου δεν περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Ήταν κάπως περίεργα γαλήνιο όλο αυτό», είπε ο Foxx για το γεγονός ότι ήταν αναίσθητος, προσθέτοντας: «Είδα το τούνελ. Δεν είδα το φως. Ήμουν όμως μέσα σε αυτό το τούνελ. Έκανε ζέστη σε αυτό το τούνελ».

Όπως εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, ο γιατρός ενημέρωσε την αδελφή του ότι υπήρχαν πιθανότητες να αναρρώσει πλήρως, αλλά θα είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής του.

Με εμφανή τη συγκίνησή του, θυμήθηκε επίσης πώς ένιωσε όταν ανακάλυψε ότι βρισκόταν σε αναπηρικό καροτσάκι: «20 μέρες δεν θυμάμαι τι συνέβη, αλλά στις 4 Μαΐου ξύπνησα και όταν άνοιξα τα μάτια μου, διαπίστωσα ότι βρισκόμουν σε αναπηρικό καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και έλεγα: “Γιατί στο δι@@λο είμαι σε αναπηρικό καροτσάκι;”».

Ο Foxx αφηγήθηκε στη συνέχεια πώς ένας φίλος του τού είπε ότι είχε πάθει εγκεφαλικό και να μην προσπαθήσει να σηκωθεί από το καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. «Ήταν ένα φρικτά κακόγουστο αστείο», όπως είπε.

Την εποχή που συνέβησαν όλα αυτά, ο ηθοποιός βρισκόταν στην Τζόρτζια και εργαζόταν για την ταινία Back in Action με συμπρωταγωνίστριες τις Κάμερον Ντίαζ και Γκλεν Κλόουζ, αλλά δεν κατέρρευσε στα γυρίσματα της ταινίας. Κατέρρευσε μέσα σε ένα ασανσέρ. Ο ίδιος νόμιζε δε, όταν συνήλθε, ότι όλο αυτό κράτησε μερικές ώρες, ενώ στην πραγματικότητα ήταν σε κώμα για εβδομάδες.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία όσο ο Foxx – ο οποίος είναι μπαμπάς δύο κοριτσιών, της Corinne, 30 ετών, και της Anelise, 16 ετών – βρισκόταν σε κώμα, ένα από τα κορίτσια του έπαιζε κιθάρα. Κάποιο αγαπημένο τους τραγούδι ή οτιδήποτε άλλο σε καθημερινή βάση. Αυτό ήταν, όπως είπε, το μόνο πράγμα που θυμόταν να ακούει στον ύπνο του και αυτό τον έβγαλε ουσιαστικά από το κώμα…

«Όταν ονειρεύεσαι τι θέλεις να είσαι στη ζωή, δεν ονειρεύεσαι τραγωδία», συνέχισε η Foxx, αναφέροντας λεπτομερώς τι ακολούθησε. Είπε ότι ο γιατρός Σουέτ είπε στην αδερφή του ότι αν δεν χειρουργήσει αμέσως τον βραβευμένο με Όσκαρ, «θα τον χάσουμε». Ο ηθοποιός συνέχισε την ιστορία του με αστεία στην προσπάθειά του να ελαφρύνει το κλίμα. Ο κωμικός είπε στο κοινό ότι η αδερφή του «γονάτισε έξω από το χειρουργείο και προσευχόταν όλη την ώρα».

Ευτυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά για τον Foxx και μπόρεσε να αναρρώσει πλήρως, αλλά όχι πριν περάσει «τη χειρότερη χρονιά» της ζωής του. Η ανάρρωση ήταν έντονη, αλλά ο σταρ μπόρεσε να κρατήσει το ένα πράγμα που τον οδήγησε σε τόσους αγώνες της ζωής: «Έχασα τα πάντα, αλλά το μόνο πράγμα που μπορούσα να κρατήσω ήταν η αίσθηση του χιούμορ μου».

Επόμενο για το Foxx είναι η κωμωδία δράσης Back in Action , η οποία γυρίστηκε πριν από το εγκεφαλικό του. Πρωταγωνιστούν μαζί με την Κάμερον Ντίαζ, οι δυο τους υποδύονται ένα ζευγάρι κατασκόπων της CIA που ανασύρονται στην κατασκοπεία αφού αποκαλυφθούν οι μυστικές ταυτότητές τους. Αναζητήστε το για να βγει στο Netflix στις 17 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: Iatropedia.gr