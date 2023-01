Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η φωτογραφία ενός γυμνού παιδιού σε ένα κουτί στο γραφείο της διάσημης ηθοποιού Τζέιμι Λι Κέρτις. Την φωτογραφία αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτηση που έκανε, την οποία στη συνέχεια «κατέβασε».

Κατά τη διάρκεια της νόσησής της από κορονοϊό, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία ανάρτηση στην οποία σχολίαζε τις πανέμορφες καρέκλες που έχει στο σπίτι της. Αρκετοί χρήστες των social media δεν στάθηκαν όμως στη διακόσμηση του χώρου και εστίασαν σε μία κορνιζαρισμένη, ασπρόμαυρη φωτογραφία που έδειχνε ένα αγόρι γυμνό μέσα σε ένα κουτί.

«Το Hollyweird χτυπάει ξανά» σχολίασε ο πολιτικός Τζακ Λομπάρντι από το Ιλινόις ο οποίος δεν εξελέγη στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. «Τι σκ@@@ συμβαίνει;» αναρωτήθηκε ο υποψήφιος από την Ουάσινγκτον Στέιτ, Σκοτ Στίβενσον. Για μια «εξαιρετικά ενοχλητική εικόνα στο σπίτι της με ένα παιδί μέσα σε ένα κουτί» που «γεννά ερωτήματα» έκανε λόγο ο δεξιός ακτιβιστής Ρόγκαν Ο’Χάντλεϊ. Ραδιοφωνικός παραγωγός έφτασε στο σημείο, δε, όπως αναφέρει η New York Post, να υποστηρίξει ότι η φωτογραφία θυμίζει τον Επστάιν, τον καταδικασμένο παιδόφιλο που άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή.

Why does Jamie Lee Curtis have a picture of a naked child stuffed inside a suitcase on her wall?



Strong Epstein vibes. pic.twitter.com/DJSIaZkkVm