Τζέιν Σέιμουρ: Γίνομαι 75 του χρόνου και είμαι πολύ σεξουαλικά ενεργή, έχω την ενέργεια των 40

Για την ηθοποιό Τζέιν Σέιμουρ η ηλικία είναι κυριολεκτικά ένας αριθμός. Παρά τα 74 της χρόνια, εξομολογήθηκε πως το πέρασμα του χρόνου την κάνει να νιώθει δεκαετίες νεότερη, τονίζοντας πως παραμένει σεξουαλικά ενεργή.

Σε συνέντευξή της στο People, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχημένης κωμωδίας του 2005 «Wedding Crashers», η ηθοποιός Τζέιν Σέιμουρ μίλησε για το πώς διατηρεί νεανικό πνεύμα όσο μεγαλώνει. «Πρέπει πραγματικά να ξυπνάω το πρωί και να θυμίζω στον εαυτό μου πόσο χρονών είμαι, γιατί μέσα μου θα έλεγα ότι νιώθω ακόμα σαν να είμαι περίπου 40 ή 50», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω πού πήγε όλος αυτός ο χρόνος, αλλά έχω την ενέργεια που είχα όταν ήμουν 40», πρόσθεσε.

Η 74χρονη ηθοποιός και μητέρα τεσσάρων παιδιών – που έγινε γνωστή αφού υποδύθηκε ένα κορίτσι του Bond στην ταινία του 1973 Live and Let Die – διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντεπεξέρχεται σε μεγάλες, εξαντλητικές μέρες γυρισμάτων. «Δουλεύω 12ωρα – ή 14ωρα στα πλατό και κρατάω τον ρυθμό όλων».

«Δεν χρειάζομαι καρτελάκια με ατάκες ή οτιδήποτε. Μαθαίνω σελίδες επί σελίδων και έχω πολλή ενέργεια και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή συνεχίζω να δουλεύω και πιέζω τον εαυτό μου να γίνομαι καλύτερη σε αυτό που κάνω, επειδή αγαπώ αυτό που κάνω – πιστεύω ότι αυτό με κρατά νέα», σημείωσε.

Ο χρόνος που περνά με την οικογένειά της επίσης τη βοηθά να νιώθει δεκαετίες νεότερη.

Μιλώντας για τον αξέχαστο ρόλο της και την τόπλες σκηνή της στο «Wedding Crashers» και για το πώς η ταινία έδειξε ότι οι γυναίκες άνω των 50 μπορούν να είναι σέξι και σεξουαλικές, η Σέιμουρ είπε: «Γίνομαι 75 του χρόνου και είμαι πολύ σεξουαλικά ενεργή».

Στην ίδια συνέντευξη ε΄πε ότι ακούει από θαυμαστές της «συνεχώς» πως τη βλέπουν ως πρότυπο για το πώς να ζουν με αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα.

«Κατά κάποιον τρόπο έχω γίνει σχεδόν ένα “πρόσωπο-σύμβολο” για το ότι υπάρχει ζωή μετά τα 70. Και όταν λέω τη λέξη 70 – δεν υπάρχει τίποτα πάνω μου που να νιώθει έτσι», σχολίασε.

Πριν γνωρίσει τον Τζον Ζαμπέτι το 2023, η Σέιμουρ είχε παντρευτεί 4 φορές κι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.