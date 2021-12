Αποκαλύψεις για τον λόγο για τον οποίο δεν έγινε ποτέ μητέρα έκανε ο Τζένιφερ Άνιστον.

Στην απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά και να αφοσιωθεί την καριέρα της κρύβεται η… τοξική μητέρα της είπε η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξη στο Hollywood Reporter.

«Μεγάλωσα βλέποντας καθημερινά μία γυναίκα να κάθεται αναπαυτικά στη θέση του θύματος. Δε μου άρεσε το πώς φαινόταν. Μου έδινε ένα παράδειγμα που δεν ήθελα ποτέ να είμαι και δε θα γίνω ποτέ. Είναι τοξικό και σου διαβρώνει το πνεύμα σου», ανέφερε η Τζένιφερ Άνιστον μιλώντας για τη μητέρα της, Νάνσι Ντόου.

Δεν έκρυψε ότι την έχουν πειράξει τα σχόλια που έχουν γίνει κατά καιρούς για το γεγονός ότι δεν έγινε μητέρα. «Ξέρεις, κάποτε έπαιρνα αυτά τα σχόλια προσωπικά. Τις φήμες εγκυμοσύνης, τις ερωτήσεις για το πότε θα γίνω μητέρα. Τώρα δε με νοιάζει τόσο. Λένε διάφορα, αλλά κανείς δε με ρώτησε αν μπορώ, ψυχικά, να κάνω παιδιά. Δεν ξέρουν τίποτα για εμένα. Ξαφνικά γίνεσαι μητέρα και όλη σου η ύπαρξη γυρνάει γύρω από αυτό. Κανείς δε θα πει σε έναν άνδρα γιατί παντρεύτηκε δεύτερη φορά, αλλά αντιδρούν διαφορετικά, όταν πρόκειται για μία μητέρα», εξήγησε.

Οπως είπε δεν την τρομάζει μόνο η γνώμη του κόσμου, αλλά και η πιθανότητα να επηρεαστεί ό,τι έχει χτίσει μέχρι τώρα και κυρίως, η καριέρα της. Μίλησε μάλιστα και με παραδείγματα αναφερόμενη στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς που «κατέρρευσε» όταν έγινε μητέρα. Πιστεύει μάλιστα πως όταν μια αστέρα του Χόλιγουντ αποκτήσει παιδί, αυτόματα γίνεται πιο «ευάλωτη».

