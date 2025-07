Τζένιφερ Λόπεζ: Επική απάντηση σε φαν που της έκανε πρόταση γάμου – «Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό»

Γάμοι τέλος για την Τζένιφερ Λόπεζ. Η λατίνα τραγουδίστρια φαίνεται πως δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί και το είπε με… τον τρόπο της.

Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας της «Up All Night», η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στη σκηνή του Μπιλμπάο στην Ισπανία και απάντησε σε θαυμαστή στο κοινό που κρατούσε πλακάτ που έγραφε: «JLo, θα με παντρευτείς;»

Αφού διάβασε το σημείωμα δυνατά στο μικρόφωνό της, είπε στο κοινό της κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Μπιλμπάο στην Ισπανία: «Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό, το έχω δοκιμάσει μερικές φορές».

Το βίντεο θαυμαστή που κοινοποιήθηκε στο X:

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” pic.twitter.com/zoQqxse0Tl