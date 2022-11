Η Τζένιφερ Λόπεζ αναλογίζεται την ιστορία αγάπης της με τον Μπεν Άφλεκ, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, This Is Me…Now, μια συνέχεια της κυκλοφορίας του άλμπουμ της, This Is Me…Then, το 2002.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Zane Lowe στο Apple Music, η Τζένιφερ Λόπεζ πρόσφερε στους θαυμαστές μια συμβουλή για την αγάπη, λέγοντάς τους να «μην τα παρατάνε». Με αφορμή μάλιστα την ανανέωσή της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ, θυμήθηκε τον πόνο που ένιωσε μετά τη λήξη του πρώτου τους αρραβώνα, το 2004. Ωστόσο, εξήγησε πως η αληθινή αγάπη βρίσκει τελικά τον δρόμο της, κάτι που θα εμπνεύσει και το νέο άλμπουμ της.

«Ήταν τόσο οδυνηρό αφότου χωρίσαμε. Μόλις ακυρώσαμε αυτόν τον γάμο, πριν από 20 χρόνια, ήταν η μεγαλύτερη θλίψη της ζωής μου. Ειλικρινά ένιωσα ότι θα πέθαινα, θυμήθηκε για την σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ και συνέχισε λέγοντας: «Όλο αυτό με έστειλε σε μια πορεία όπου για τα επόμενα 18 χρόνια, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να τα καταφέρω, αλλά τώρα, 20 χρόνια μετά, όλο αυτό είχε αίσιο τέλος».

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2002, τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Λόπεζ, This Is Me… Then, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.

Μιλώντας για το νέο άλμπουμ της, εξήγησε ότι αυτό «έγινε αυτή τη στιγμή που ξαναβρέθηκα με την αγάπη της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα ήμασταν μαζί για πάντα. Το όλο μήνυμα του άλμπουμ, This Is Me…Then είναι “Αυτή η αγάπη υπάρχει. Αυτή είναι μια πραγματική αγάπη», είπε η 53χρονη.

Συνέχισε λέγοντας, «τώρα σκέφτομαι ποιο είναι το μήνυμα του άλμπουμ, αν έχεις χάσει την ελπίδα σου, σχεδόν εγκαταλείπεις, μην το κάνεις. Η αληθινή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα υπάρχουν διαρκέσει για πάντα και αυτό είναι πραγματικό. Θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα στον κόσμο».