Τζένιφερ Λόπεζ: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με το non-binary παιδί της – «Θα είναι πάντα το όμορφο μωρό μου»

Στα Χάμπτονς για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ με το non binary παιδί της, Έμα. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Instagram με τα πιο γλυκά στιγμιότυπά να είναι αυτά με το παιδί της.

Στη μία φωτογραφία που ανέβασε, φαίνεται η ίδια μαζί με το 17χρονη Έμα στο πίσω μέρος ενός αυτοκίνητου. Μπροστά τους κάθεται ο δάσκαλος φωνητικής Στίβι Μακέι. Σε άλλο στιγμιότυπο ωστόσο που ανέβασε σε story, φαίνεται η Τζένιφερ Λόπεζ να κάθεται αγκαλιά με το παιδί της.

Πάνω στη φωτογραφία έγραψε: «Μόλις άφησε αυτή την μικρή “καρύδα” στην πρώτη ημέρα της τελευταίας τάξης. Όταν θα κοιτώ σε λίγα χρόνια από τώρα αυτή τη φωτογραφία, θα μου θυμίζει πως πάντα θα είναι το όμορφο μωρό μου».

Η ομοιότητα της Έμα με την διάσημη μητέρα της δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση. Μοιράζονται επίσης την αγάπη τους για το θέατρο. Νωρίτερα φέτος έδωσαν το παρών στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης «Οθέλλος» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Οι εμφανίσεις τους να έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι επίσης μητέρα του Μαξ, του δίδυμου αδελφού του Έμα, από το γάμο της με τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο με Grammy μουσικό Μαρκ Άντονι.

«Πάντα χαίρομαι όταν ακούω τις σκέψεις τους και τι πιστεύουν για διάφορα θέματα», δήλωσε η ποπ σταρ στο E! News τον Ιανουάριο, αναφερόμενη στο πόσο της αρέσει να μοιράζεται τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες με τα παιδιά της.

«Αν τους ρωτήσεις, θα σου δώσουν την ειλικρινή τους γνώμη για τα πάντα. Είναι έτοιμοι να είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί σου. Έχουν πάντα μια ενδιαφέρουσα οπτική, γιατί ανήκουν σε μια διαφορετική γενιά», συμπλήρωσε.