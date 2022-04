Μετά από 20 χρόνια, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι και πάλι μαζί. Και είναι έτοιμοι – όπως φαίνεται – να πάνε τη σχέση τους ένα βήμα παραπέρα αφού αρραβωνιάστηκαν!

Οι φήμες για τον αρραβώνα του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορούν στα διεθνή ΜΜΕ εδώ και μέρες, καθώς η λατίνα σούπερ σταρ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο να στολίζει το δάκτυλό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσίευμα της Page Six αναφέρει ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε αλλά προφανώς ήθελαν να προστατεύσουν το χαρμόσυνο γεγονός από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον λόγο αυτό δεν έκαναν και κάποια σχετική δήλωση. Νέα όμως δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ φαίνεται ότι πλέον το θεωρούν δεδομένο!

Αυτές τις φήμες λοιπόν φαίνεται ότι της επιβεβαιώνει διάσημη τραγουδίστρια… Σε βίντεο που δημοσίευσε στο newsletter της με τίτλο «On The JLo», εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη και να λάμπει από ευτυχία. «Έχω λοιπόν μια πραγματικά συναρπαστική και ιδιαίτερη ιστορία να μοιραστώ…», αναφέρει στην κάμερα και

Υπενθυμίζεται ότι τo πανέμορφο ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli» και αρραβωνιάστηκε τον Νοέμβριο του 2002. Ωστόσο, λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας το 2004, αποφάσισε να χωρίσει. Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο «hot» ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Μετά τον χωρισμό τους παντρεύτηκαν και οι δύο μέσα στην ίδια χρονιά.

Η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι με τον οποίο έμεινε μαζί μέχρι το 2014, ενώ πρόσφατα χώρισε από τον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ, με τον οποίο ήταν ζευγάρι από το 2017 και ήταν έτοιμοι να παντρευτούν.

Ο Μπεν Άφλεκ από την άλλη μετά τον χωρισμό με την Λόπεζ γνώρισε την Jennifer Garner και το 2005 την παντρεύτηκε. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: την Violet, τον Samuel και τη Seraphina Rose Elizabeth. Το ζευγάρι χώρισε το 2018 και αιτία ήταν τα σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού του ηθοποιού. Το 2019 ο Ben Affleck έκανε σχέση με την ηθοποιό Ana de Armas και ενώ στην αρχή έκρυβαν τη σχέση τους, στη συνέχεια ανέβασαν κοινές στιγμές τους στα social media.

Almost two decades after the superstars called it quits, Jennifer Lopez and Ben Affleck are engaged!! 💍 https://t.co/ZYgqzO8qXk pic.twitter.com/o99ciKDMCe