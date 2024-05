Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι σε εκδήλωση, διαψεύδοντας τις φήμες χωρισμού

Με μια νέα εμφάνιση οι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ θέλησαν να διαψεύσουν τις φήμες που τους θέλουν να οδεύουν προς το διαζύγιο και εμφανίστηκαν χαμογελαστοί φορώντας τις βέρες του σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες την Κυριακή (19.5.2024).

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ έφτασαν χωριστά στην εκδήλωση, όπου παρευρέθηκαν μαζί με τα παιδιά τους και την πρώην σύζυγο του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ. Ωστόσο, στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο, χαμογελώντας και φροντίζοντας… να δείξουν τις βέρες τους.

Σημειώνεται πως την Παρασκευή και το Σάββατο ο Άφλεκ εθεάθη να κυκλοφορεί χωρίς τη βέρα του «φουντώνοντας» τις φήμες για χωρισμό.

Τα σενάρια για χωρισμό ξεκίνησαν ύστερα από δημοσίευμα ότι ο Άφλεκ και η Λόπεζ πλέον ζουν χωριστά και ο ηθοποιός έχει ήδη μετακομίσει σε άλλο σπίτι.

Την Κυριακή οι δυο τους συναντήθηκαν έξω από το θέατρο της εκδήλωσης. Μόλις η Λόπεζ αντίκρυσε τον Άφλεκ τον αγκάλιασε όπως και τον γιο του.

