Η επανασύνδεση των Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ φαίνεται πως καλά κρατεί… Οι δυο τους εμφανίζονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ και φαίνεται να έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω στη σχέση τους, καθώς δεν δίστασαν να πάνε θέατρο με τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε θέατρο στο Λος Άντζελες μαζί με τα παιδιά τους και τη μητέρα του Μπεν Άφλεκ. Μαζί τους ήταν οι δύο κόρες του Μπεν, Βάιολετ και Σεραφίνα, καθώς και τα δίδυμα της Τζενιφερ Λόπεζ, Μαξ και Έμμι. Ο μόνος που απουσίαζε ήταν ο 9χρονος γιος του Μπεν, Σαμουήλ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το ζευγάρι βρισκόταν και παλαιότερα μαζί, πριν ακόμα κανείς τους αποκτήσει παιδιά και παντρευτεί. Για την ακρίβεια ήταν αρραβωνιασμένοι από το 2002 έως το 2004. Οι δυο τους ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους και έσπευσαν να παντρευτούν. Η Τζένιφερ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι μέσα σε πέντε μήνες, ενώ έξι μήνες αργότερα, ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ.

Και οι δύο πήραν διαζύγιο χρόνια αργότερα. Ο Μπεν Άφλεκ αντιμετώπιζε κατά καιρούς προβλήματα εθισμού, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ τον Μάρτιο χώρισε και πάλι με τον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ.

