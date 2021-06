H Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ επιβεβαιώνουν την σχέση τους με νέες φωτογραφίες. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο καθώς πήγαιναν στο νέο εστιατόριο του σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ στο πολυτελές ξενοδοχείο Πέντρι στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Το ζευγάρι έφτασε μαζί, με το αυτοκίνητο του Άφλεκ και φάνηκε επίσης να κάθεται ένα τρίτο άτομο στο πίσω κάθισμα. Σε μία φωτογραφία η Τζένιφερ Λόπεζ ακούμπησε τρυφερά το κεφάλι της στο στήθος του 48χρονου ηθοποιού. Ο Μπεν Άφλεκ κάπνισε ένα τσιγάρο πριν μπουν στο εστιατόριο.

Κατά την είσοδό τους μπήκαν «χεράκι χεράκι». Είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η σταρ εμφανίζονται μαζί, από την απόδρασή τους στο Μαϊάμι.

Ο Άφλεκ επέστρεψε αεροπορικώς στο Λος Άντζελες για να δει τα παιδιά του, ενώ η Τζένιφερ παρέμεινε για λίγο στο Μαϊάμι και στη συνέχεια γύρισε στη Δυτική Ακτή, όπου δείπνησε με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι.

Ο Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ, που είχαν αρραβωνιαστεί στο παρελθόν, άρχισαν να βλέπονται ξανά φέτος τον Απρίλιο, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Page Six. Η αναθέρμανση της σχέσης τους έρχεται μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον αρραβωνιαστικό της Άλεξ Ροντρίγκεζ και τις φήμες πως την απάτησε.

