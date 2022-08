Η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται να έχει ένα περίεργο κριτήριο στον τρόπο που επιλέγει τους συνεργάτες της. Η απάντηση στην ερώτηση «τι ζώδιο είσαι;» φαίνεται πως είναι πολύ σημαντική για την σταρ.

Όπως αποκάλυψε η δημοφιλής χορεύτρια Χέδερ Μόρις στο podacast του Τζάστιν Μάρτιντεϊλ, «Just Sayin», όταν η Τζένιφερ Λόπεζ έψαχνε χορευτές για ένα από τα σόου της και αφού οι υποψήφιοι διαγωνίζονταν μεταξύ τους μια ολόκληρη μέρα, εκείνη μπήκε στην αίθουσα κι έκανε μια περίεργη ερώτηση σχετική με τα ζώδια.

«Σας ευχαριστώ, παιδιά. Δουλέψατε πολύ σκληρά. Μπορείτε να σηκώσει το χέρι σας, αν υπάρχει κάποιος Παρθένος στην αίθουσα», είχε πει η τραγουδίστρια, σύμφωνα με τη Χέδερ Μόρις.

