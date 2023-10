Σε στιγμές έντασης συνέλαβε ο φωτογραφικός την Jennifer Lopez με τον Ben Affleck μέσα στο αυτοκίνητό τους στο Λος Άντζελες.

Το σκηνικό της έντασης έγινε την περασμένη Παρασκευή με την Jennifer Lopez και τον Ben Affleck να έχουν μια συζήτηση που μόνο φιλική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Ο Άφλεκ έκανε χειρονομίες με πολύ έντονο τρόπο ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού του οχήματός του, καθώς η Λατίνα σούπερ σταρ τον άκουγε.

Κάποια στιγμή, η τραγουδίστρια τον κοίταξε θυμωμένη στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Page Six,

Jennifer Lopez, Ben Affleck have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/fxsxBxc6Gb pic.twitter.com/bbZyTwvkUb