Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Βίντεο τους δείχνει να τσακώνονται μπροστά στις κάμερες

Προβληματισμό έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και φαίνεται να καταγράφει έναν τσακωμό ανάμεσα στον Μπεν Άφλεκ και τη Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ βρίσκονται περικυκλωμένοι από φωτογράφους.

Στα πλάνα, ο Άφλεκ εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος και μιλά σε έντονο ύφος, την ώρα που η Λόπεζ χαμογελά αμήχανα, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να μην δώσει έκταση στο περιστατικό.

Ben Affleck peleando con JLo y ella sonriendo para disimular. pic.twitter.com/mGN55vZiv6 — ESTRELLA (@Nereura9) April 23, 2026

Το βίντεο φέρεται να προέρχεται από την πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025.

Στην ταινία, η Λόπεζ όχι μόνο πρωταγωνιστεί, αλλά συμμετέχει και ως executive producer, μαζί με τον Άφλεκ.

Υπενθυμίζεται ότι και προηγούμενα στιγμιότυπα από την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους από τη συγκεκριμένη βραδιά, είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αναζωπυρώνοντας τις φήμες περί επανασύνδεσης. Τρυφερά βλέμματα και χαμόγελα στο κόκκινο χαλί είχαν οδηγήσει πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια νέα αρχή.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν το 2002 και σύντομα έγιναν ζευγάρι, ωστόσο ακύρωσαν τον αρραβώνα τους το 2004. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, με νέους γάμους και οικογένειες. Η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι (2004-2014) με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ (2005-2018) και απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.

Το ζευγάρι επανενώθηκε το 2021 και παντρεύτηκε σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» και στον Λι Κόουαν, η JLo χαρακτήρισε τον χωρισμό της από τον Άφλεκ και την προσωπική ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».