Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε γνωστό μέσω του Instagram την ολοκαίνουργια δισκογραφική της δουλειά «This is Me … Now». Στο βίντεο που ανάρτησε φαίνεται η Λατίνα σταρ σε νεαρή ηλικία και ξαφνικά να μεταμορφώνεται σε αυτό που έχει γίνει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα στην αρχή του βίντεο που «ανέβασε» η Τζένιφερ Λόπεζ στο Instagram, φαίνεται όπως ήταν στο εξώφυλλο του άλμπουμ της που είχε κυκλοφορήσει το 2002 «This is me then» και 20 χρόνια μετά, «μεταμορφώνεται» στο σήμερα.

«Αυτό ήμουν τότε. Αυτό είμαι τώρα», ακούγεται να λέει η Λατίνα σταρ που επέστρεψε στη δισκογραφία δυναμικά!

Το βίντεο συνόδευσε με τους τίτλους των τραγουδιών του νέου της άλμπουμ «This is Me … Now», που είναι 13:

This is Me … Now

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told

H ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Οι ολοκληρωμένες δισκογραφικές της δουλειές είναι οι:

«On the 6» (1999), «J.Lo» (2001), «This is me…Then» (2002), «Rebirth» (2005), «Como Ama una Mujer» (2007), «Brave» (2007), «Love?» (2011), «Α.Κ.Α» (2014).

Στην καριέρα της η Τζένιφερ Λόπεζ έχει κυκλοφορήσει και άλμπουμ με remix των τραγουδιών της και πολυσυλλεκτικά άλμπουμ.