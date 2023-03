«Το Χόλιγουντ και η καριέρα του δεν αποτελούν προτεραιότητα για τον ίδιο πλέον», δηλώνει πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού Τζέρεμι Ρένερ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με εκχιονιστικό στο εξοχικό του την Πρωτοχρονιά.

Ο 52χρονος δημοφιλής ηθοποιός συνεχίζει την ανάρρωσή του μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε την Πρωτοχρονιά του 2023, όταν ένα εκχιονιστικό τον παρέσυρε έξω από το εξοχικό του στη Λίμνη Τάχο της Καλιφόρνια, την ώρα που ο ίδιος προσπαθούσε να απεγκλωβίσει άλλα μέλη της οικογένειάς του από το χιόνι.

Όπως αναφέρει η DailyMail, επικαλούμενη πηγή του περιβάλλοντος του ηθοποιού που μίλησε αποκλειστικά στο βρετανικό μέσο, «το Χόλιγουντ δεν είναι η προτεραιότητά του πλέον, αν και προφανώς λατρεύει ακόμα τη δουλειά του και την υποκριτική γενικότερα».

Περίπου 30 κόκκαλα του Τζέρεμι Ρένερ έσπασαν μετά την παράσυρσή του από το εκχιονιστικό. Το γεγονός ότι επέζησε τον κάνει να πιστεύει ότι «πρέπει να χρησιμοποιήσει τον λόγο του για να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο», δηλώνει η πηγή στη DailyMail.

«Είναι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχει κάνει ως ηθοποιός, αλλά όλη αυτή η κατάσταση του έδειξε πραγματικά ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει και άλλο κόσμο», προσθέτει η πηγή.

Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ο Τζέρεμι Ρένερ γύρισε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και έχει επικεντρωθεί απόλυτα στην ανάρρωσή του. Ακόμη δεν μπορεί να περπατήσει, εξαιτίας των τραυματισμών που υπέστη όταν τον παρέσυρε το εκχιονιστικό βάρους 7 τόνων.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

Στο πλευρό του βρίσκεται η 69χρονη μητέρα του αλλά και η 9χρονη κόρη του, που έχει με την πρώην σύζυγό του Σόνι Ποτσέκο. «Η μητέρα του είναι μια τρομερή πηγή συμπαράστασης και βοήθεια για τον Τζέρεμι. Μένει μαζί του τα περισσότερα σαββατοκύριακα, όπως και η κόρη του Έιβα», δήλωσε η πηγή στη DailyMail.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA