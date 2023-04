Η δικαστική διαμάχη του ηθοποιού Τζέρεμι Ρένερ και της πρώην συζύγου του Σάνι Πατσέκο αρχίζει να παίρνει μια πολύ σοβαρή τροπή, καθώς τον καταγγέλλει για σωματική κακοποίηση, ότι απειλούσε τη ζωή της ίδιας και της κόρης του αλλά και ότι έκανε υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο, το οποίο κατέληξε σε μια σοβαρή δικαστική διαμάχη, αφού μπορεί να έχουν λύσει το ζήτημα της επιμέλειας της 10χρονης κόρης τους, όμως φαίνεται ότι υπάρχουν άλυτες διαφορές ανάμεσά τους και οι καταγγελίες της για σωματική κακοποίηση και απειλές για τη ζωή τους είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Το 2020, ο Τζέρεμι Ρένερ είχε ζητήσει από το δικαστήριο να μειώσει το ύψος της διατροφής που δίνει κάθε μήνα στην πρώην σύζυγό του από 30.000 δολάρια σε 11.000 δολάρια, με την ίδια να τον επικρίνει και να δηλώνει ότι «αυτή η κίνηση ήταν ένα μικρό δείγμα του τι αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του».

Τώρα, σύμφωνα με τη Marca, η Σάνι Πατσέκο καταγγέλλει ότι ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ κακοποίησε συναισθηματικά, σωματικά και σεξουαλικά την κόρη τους αλλά και ότι επιτέθηκε στην ίδια, όταν της έβαλε όπλο στο στόμα και την απειλούσε ότι θα πατήσει τη σκανδάλη.

According To Jeremy Renner's Ex, He's Deeply Troubled (And … – TheThings https://t.co/yMAys2MXQo — Steven Benke (@stevebenke) April 8, 2023

Ο Τζέρεμι Ρένερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της, όπως ήταν φυσικό και την κατηγόρησε ότι εκείνη έκανε χρήση ναρκωτικών αλλά και ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να υποβληθεί σε τοξικολογικές οποιαδήποτε στιγμή αλλά και ότι θα προσλάβει ειδικό ψυχικής υγείας για να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στην κόρη του.

New court documents allege Jeremy Renner threatened to kill his ex-wife Sonni Pacheco

https://t.co/IGz1N3AmHQ pic.twitter.com/Xtz7St0Qxn — Jezebel (@Jezebel) October 14, 2019

Παράλληλα, η νομική ομάδα του ηθοποιού κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του ηθοποιού για να καταφέρει να του αποσπάσει περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το TMZ, οι δικηγόροι του έφτιαξαν και το σχετικό χρονοδιάγραμμα με τις κυκλοφορίες των ταινιών του και τις ημερομηνίες των ισχυρισμών της πρώην συζύγου του.

The Jeremy Renner-Sonni Pacheco custody battle is getting out of hand https://t.co/bX5ymSjK49 — LAT Entertainment (@latimesent) October 15, 2019

Δηλαδή, άφησαν να εννοηθεί πως η Πατσέκο σχεδίαζε την «επίθεσή» της βήμα βήμα, αναλόγως τις απολαβές του…

Με πληροφορίες από Marca