Τον περασμένο χρόνο αν κάποιος δεν το έβαλε κάτω αυτός ήταν ο Τζέρεμι Ρέννερ. Ο Jeremy Renner στις αρχές του 2023 είχε ένα τρομακτικό ατύχημα όταν καταπλακώθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα στην Νεβάδα. Ο διάσημος ηθοποιός μετά το ατύχημα βρέθηκε με 30 σπασμένα κόκκαλα.

Όμως, μέσα στην ίδια χρονιά ο 53χρονος Τζέρεμι Ρέννερ κατόρθωσε να σταθεί ξανά στα πόδια του και τώρα επέστρεψε στα κινηματογραφικά πλατώ και στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της σειράς Mayor of Kingstown όπου πρωταγωνιστεί στο Πίτσμπουργκ.

Ο Τζέρεμι Ρέννερ μοιράστηκε με τους 21.3 εκατομμύρια followers του στο Instagram τα συναισθήματα του για την μεγάλη του επιστροφή στα γυρίσματα. Ενώ όπως λέει ο ίδιος, θέλει να τα καταφέρει για χάρη των θαυμαστών της σειράς.

«Πρώτη μέρα στο πλατό… είμαι αγχωμένος σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρω και να τα καταφέρω για την παραγωγή μας και κυρίως για τους θαυμαστές @mayorofkingstown», γράφει στην λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε.

