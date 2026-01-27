Τζιμ Κέρτις για Τζένιφερ Άνιστον: Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να κάνουμε σχέση, σταδιακά ήρθαμε κοντά

Ο Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis) μοιράστηκε κάποιες λεπτομέρειες για τη σχέση του με την Τζένιφερ ‘Ανιστον (Jennifer Aniston), η οποία μετρά σχεδόν έναν χρόνο.

Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Today» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «The Book of Possibility». Παρ’όλο που η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο του, ο δημοσιογράφος Κρεγκ Μέλβιν (Craig Melvin) δεν παρέλειψε να ρωτήσει τον Τζιμ Κέρτις για την Τζένιφερ Άνιστον.

Στην ερώτηση πώς γνώρισε την πρωταγωνίστρια των «Friends», ο Κέρτις είπε: «Μας σύστησαν απλώς φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε».

Πρόσθεσε μάλιστα, πως οι πρώτες τους συζητήσεις δεν οδήγησαν άμεσα σε σχέση: «Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, μιλούσαμε για μεγάλο διάστημα και σταδιακά ήρθαμε κοντά».

Όσον αφορά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Κέρτις περιορίστηκε να δηλώσει: «Είμαστε μαζί αρκετό καιρό, μήνες τώρα, σχεδόν ένα χρόνο».

Ο Mέλβιν, σχολιάζοντας την αμήχανη αντίδραση του καλεσμένου του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν θα σε φέρω σε πιο δύσκολη θέση, γιατί βλέπω ότι ήδη κοκκινίζεις», με τον Κέρτις να παραδέχεται χαμογελώντας: «Είναι αλήθεια, όντως έχω κοκκινίσει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TODAY (@todayshow)

Το ζευγάρι έκανε το «ντεμπούτο» του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο. Η ‘Ανιστον μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τα γενέθλια του Κέρτις, όπου φαίνεται να τον αγκαλιάζει, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμέ μου».

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ήδη ξεκινήσει από το καλοκαίρι όταν εθεάθησαν μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Μαζί τους ήταν οι στενοί φίλοι της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και η σύζυγός του Αμάντα ‘Ανκα (Amanda Anka), καθώς και η Έιμι Σούμερ (Amy Schumer), όπως αναφέρει το περιοδικό People.