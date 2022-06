Ο Τζόνι Ντεπ έχει επιστρέψει για τα καλά στην καριέρα του ως μουσικός και οδεύει προς την Ευρώπη για περιοδεία με το συγκρότημα του, τους Hollywood Vampires. Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι και μαζί με τον Τζόνι Ντεπ, στη σκηνή θα βρίσκονται και τα υπόλοιπα ροκ είδωλα του συγκροτήματος, ο Τζο Πέρι, ο Άλις Κούπερ και ο Τόμι Χένρικσεν.

Ο Τζόνι Ντεπ και το συγκρότημα είχαν ακυρώσει περιοδεία τους τον Μάρτιο, λόγω εμποδίων που προκλήθηκαν με την πανδημία του Covid-19. «Καταβάλλουμε προσπάθειες για να την πραγματοποιήσουμε, αλλά δυστυχώς εξαιτίας της αβεβαιότητας των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω της Covid-19, απλά δεν είναι δυνατό» ανέφεραν τότε σε δήλωσή τους.

