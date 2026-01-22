Τζώνυ Θεοδωρίδης: Λυπάμαι που ο Χρήστος Πολίτης «έφυγε» πικραμένος

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης και μίλησε τόσο για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη όσο και για τη φιλία που διατηρούσε για πολλά χρόνια με την Ελένη Μενεγάκη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή την παράσταση «Καπούτ» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Αλκμήνη. Μάλιστα, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης εξομολογήθηκε ότι ο Χρήστος Πολίτης «έφυγε» από τη ζωή πικραμένος.

«Δεν με αγχώνει ο χρόνος γιατί έχω τρεις κόρες. Δεν λέω ότι θα με κοιτάξουν οι κόρες μου, δεν το λέω γι’ αυτό. Αλλά έχω κάποιον. Έχω τη γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ», είπε αρχικά ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης είπε στη συνέχεια για την Ελένη Μενεγάκη: «Είχαμε μεγαλώσει με την Ελένη, ήμασταν σχεδόν στην ίδια γειτονιά, Φωκίωνος Νέγρη. Ωραία χρόνια, γλυκά. Ήταν ανέμελα από όλες τις πλευρές τα πράγματα.

Έκανα παρέα με την Ελένη, ναι, και μέχρι και τώρα δηλαδή, αν και έχουμε χαθεί σαν επαφή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά δηλαδή, όταν η Ελένη πια είχε γίνει η Ελένη Μενεγάκη, ήταν πολύ ωραίο γιατί κάναμε, περνάγαμε ωραία».

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης ανέφερε επίσης: «Στην καρδιά μου μένει ο Δαλιανίδης πάντα. Ο Γιάννης ήταν δάσκαλος. Ο Νίκος Φώσκολος δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε «αυτό» και τελείωσε. Δηλαδή δεν θα ήταν δίπλα σου. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν είναι αυτός που αγαπάει τον ηθοποιό του. Μου έκανε πάρα πολύ καλό η Λάμψη, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά από κει και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δάσκαλος.

Από τη Λάμψη πετάω τα τελευταία χρόνια που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν τη “Λάμψη”. Και λυπάμαι που “έφυγε” έτσι όπως “έφυγε” ο Χρήστος. Δηλαδή “έφυγε” πικραμένος γενικά. Δεν θέλω να θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήτανε πολύ βασανιστικά για μένα».