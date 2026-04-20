Τζούλια Νόβα για τον «Τροχό της Τύχης»: Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα και στενοχωριόμουν

Η Τζούλια Νόβα βρέθηκε καλεσμένη του Θανάση Πάτρα, στην εκπομπή του OPEN «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και μίλησε για την περίοδο της συνεργασίας της με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, στον «Τροχό της τύχης». Η γεύση που της έμεινε από τη συνεργασία της, ήταν μάλλον «πικρή». Μέχρι σήμερα δεν έχει ξεχάσει τα όσα συνέβαιναν στα παρασκήνια.

Η Τζούλια Νόβα ανέφερε πως ορισμένοι από την παραγωγή την κατηγορούσαν άδικα. Ο «Τροχός της Τύχης» πήγαινε εξαιρετικά στους πίνακες της τηλεθέασης, όμως η ίδια δεν μπορούσε να απολαύσει την επιτυχία. Ήταν σίγουρη πως έκανε σωστά τη δουλειά της. Κάποιοι πάντως, έκριναν τότε διαφορετικά και όπως λέει η ξανθιά καλλονή, αυτό της προκαλούσε στεναχώρια.

Πιο συγκεκριμένα, η Τζούλια Νόβα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «Στον “Τροχό της τύχης” υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις».

Η Τζούλια Νόβα συνέχισε στο ίδιο πνεύμα: «Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 02:00 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας.

Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε».

«Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» συμπλήρωσε, επίσης, η Τζούλια Νόβα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του OPEN.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, στα μέσα Απριλίου του 2025, το όνομα της Τζούλιας Νόβα ενεπλάκη εμμέσως στην υπόθεση με τη νεαρή αστυνομικό που μπήκε στο μικροσκόπιο μετά την καταγγελία πως έπαιρνε αναρρωτικές άδειες, ταξίδευε στο Ντουμπάι και πάντα σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, συμμετείχε σε πάρτι οργίων με το αζημίωτο φυσικά.

Η Τζούλια Νόβα την είχε περιγράψει τότε μέσα από δηλώσεις που είχε κάνει ως ένα «ευγενικό» και «γλυκό» κορίτσι, που είχε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια στο νησί των Ανέμων.