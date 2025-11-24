Udo Kier: Πέθανε ο Γερμανός ηθοποιός που συμμετείχε σε δύο ελληνικές ταινίες ως «ζεν πρεμιέ»

Ο Γερμανός ηθοποιός Udo Kier έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο σύντροφός του, ο καλλιτέχνης Delbert McBride. Γεννήθηκε το 1944 στην Κολωνία και σε ηλικία 18 ετών εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, όπου έκανε μαθήματα υποκριτικής και ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Udo Kier ήταν ένας ηθοποιός που είχε συμμετάσχει σε πολλές ταινίες και ο σκηνοθέτης με τον οποίο έχει την πιο μακρόχρονη συνεργασία είναι ο Λαρς φον Τρίερ Στις απαρχές της καριέρας του, είχε πάρει μέρος σε δύο ελληνικές ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη.

Σε αυτές ο Udo Kier κρατούσε πρωταγωνιστικούς ρόλους ζεν πρεμιέ, ερμηνεύοντας Έλληνες χαρακτήρες, στη μία μάλιστα έναν Υδραίο, όντας φυσικά ντουμπλαρισμένος.

Συμπρωταγωνιστούσε σε τολμηρές ερωτικές σκηνές με την Έλενα Ναθαναήλ, την Ελένη Ανουσάκη, την Άννα Φόνσου και την Μπέτυ Αρβανίτη. Οι ταινίες ήταν η «Η Πρόκληση» (1971) και οι «Ερωτομανείς» (1971).

Η πορεία του απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν πρωταγωνίστησε στους ρόλους-ορόσημα των ταινιών «Flesh for Frankenstein» (1973) και «Blood for Dracula» (1974). Τα δύο φιλμ, σε σκηνοθεσία Paul Morrissey και παραγωγή Warhol, αποτέλεσαν τολμηρές, χιουμοριστικές επαναπροσεγγίσεις των κλασικών τεράτων του Χόλιγουντ, με τον Udo Kier να προσδίδει μια στοιχειωτική αλλά ταυτόχρονα κωμική διάσταση στους εμβληματικούς αυτούς χαρακτήρες.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε η πολύχρονη συνεργασία του με τον Λαρς φον Τρίερ. Εμφανίστηκε στο «Epidemic» και στο «Europa» (1991), ενώ συμμετείχε και στη σειρά τρόμου «The Kingdom». Άλλες κοινές τους δουλειές περιλαμβάνουν τα «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark», «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II».