Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε η Κέιτι Πέρι από την παρουσία της στην τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου νωρίτερα σήμερα (6.5.2023), καθώς απαθανατίστηκε να ψάχνει τη θέση της στο Αββαείο του Γουέστμινστερ αλλά και να… παραπατάει.

Η Κέιτι Πέρι ήταν μία εκ των 2.300 επίσημων προσκεκλημένων στο Αββαείο του Γουέστμινστερ για την τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, η οποία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με τη λαμπρότητα που συνηθίζουν οι Βρετανοί όταν τιμούν τη μοναρχία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια φόραγε επίσημη ενδυμασία, όπως αρμόζει στην περίσταση, σε ροζ αποχρώσεις και ήταν απαστράπτουσα. Αλλά έγινε viral επειδή έψαχνε τη θέση της μέσα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, με τους χρήστες του Twitter να την τρολάρουν και να προκαλούν την αντίδραση της ίδιας.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg