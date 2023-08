Η Βασιλική Νταντά ετοιμάζεται να ζήσει την πιο όμορφη στιγμή της ζωής της, καθώς η τραγουδίστρια είναι έγκυος και θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η Βασιλική Νταντά ετοιμάζεται για τον πιο γλυκό και ξεχωριστό κομμάτι της ζωής της. Η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι είναι για πρώτη φορά έγκυος.

Η Βασιλική Νταντά ανυπομονεί να γίνει μητέρα και μαζί με τον σύντροφό της να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά που ζει με τους θαυμαστές της.

Έτσι η Βασιλική Νταντά και δημοσίευσε μια φωτογραφία της με εσώρουχα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

«Happiness is on the way…» έγραψε η έγκυος Βασιλική Νταντά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.