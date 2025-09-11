Βασίλης Δήμας για Νότη Σφακιανάκη: «Πέντε χρόνια ακούμε ότι επιστρέφει, γελάω με τέτοιες ειδήσεις»

«Πιστεύω ότι επειδή έχουν φύγει από τη ζωή πολλοί συνεργάτες του, είναι δύσκολο να επιστρέψει ο Νότης Σφακιανάκης», είπε ο Βασίλης Δήμας.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1, έδωσε ο Βασίλης Δήμας το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025). Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Νότη Σφακιανάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Νότης Σφακιανάκης αποτέλεσε εφαλτήριο στην καριέρα μου. Ο Σταμάτης Γονίδης υπήρξε πολύ σημαντικό άτομο στην καριέρα μου, έγινε και κουμπάρος μου. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον Νότη Σφακιανάκη», είπε αρχικά.

«Πιστεύω ότι επειδή έχουν φύγει από τη ζωή πολλοί συνεργάτες του, είναι δύσκολο να επιστρέψει ο Νότης. Πέντε χρόνια ακούμε ότι επιστρέφει ο Νότης, γελάω με τέτοιες ειδήσεις», συνέχισε ο Βασίλης Δήμας.