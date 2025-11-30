Βασίλης Μπισμπίκης – Η ανάρτηση για την επέτειο θανάτου του Μηνά Χατζησάββα: «Λείπεις φίλε μου»

Δέκα χρόνια κλείνουν σήμερα, Κυριακή (30.11.2025) από την ημέρα θανάτου του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, Μηνά Χατζησάββα και ο καλός του φίλος, Βασίλης Μπισμπίκης, έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ο Μηνάς Χατζησάββας πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2015 έχοντας υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια. Ο θάνατός του είχε συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό χώρο και οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν δεν τον έχουν ξεχάσει. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε στο Instagram του μία φωτογραφία του αξέχαστου ηθοποιού, γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λείπεις φίλε μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Μπισμπίκης και μοιράστηκε μία φωτογραφία του Μηνά Χατζησάββα.

Εν τω μεταξύ, κάτω από την ανάρτησή του δεν υπήρχε κανένα σχόλιο, διότι ο γνωστός ηθοποιός έχει περιορίσει στους χρήστες του μέσου δικτύωσης αυτή τη δυνατότητα.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Μηνάς Χατζησάββας είχαν συνεργαστεί στην κινηματογραφική ταινία «Ακαδημία Πλάτωνος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Bisbikis (@bisbikis.vasilis)

Παράλληλα, πρόσφατα είχε μιλήσει για τον Μηνά Χατζησάββα και ο τελευταίος του σύντροφος, ο επίσης ηθοποιός, Κώστας Φαλελάκης και είχε πει ότι περίμεναν να ψηφιστεί το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα.

«Με τον Μηνά Χατζησάββα το περιμέναμε το σύμφωνο συμβίωσης. Πέρα από τα πρακτικά θέματα που λύνει αυτό το σύμφωνο ή ο γάμος, κάνει εμφανές το αφανές. Οι ομοφυλόφιλοι είναι ορατοί», είχε αναφέρει ο Κώστας Φαλελάκης, σημειώνοντας ακόμα ότι ο ίδιος έχει προχωρήσει πλέον τη ζωή του.