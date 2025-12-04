Lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να έχω μια φωλιά, που να αράζουμε με τη Δέσποινα Βανδή, χειμώνα, καλοκαίρι»

«Η Κρήτη είναι το καταφύγιό μου, νιώθω ότι η ψυχή μου ανήκει εδώ», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός
Βασίλης Μπισμπίκης
O Βασίλης Μπισμπίκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για την Κρήτη μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης και εξήγησε ότι επέλεξε ο εν λόγω τόπος να είναι εκείνος που θα στεγάσει τον έρωτά του με τη Δέσποινα Βανδή

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο κανάλι «Κρήτη TV» και οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε ότι στην Κρήτη θα ήθελε εκτός από το να ζει με τη Δέσποινα Βανδή, να κάνει και θέατρο, αναβιώνοντας το παλιό μπουλούκι. 

«Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το καταφύγιό μου, νιώθω ότι η ψυχή μου ανήκει εδώ», είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε στη συνέχεια: «Νιώθω σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για μένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τόπο. Ήθελα να έχω έναν χώρο εδώ, μια φωλιά, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα Βανδή και να αράζουμε χειμώνα, καλοκαίρι.

Θα προσπαθούσα να κάνω θέατρο και στην Κρήτη. Θα προσπαθούσα να κάνω μία ομάδα με ανθρώπους, που θα μπορούσαμε να κάνουμε περιοδείες, να αναβιώσουμε το παλιό μπουλούκι, να κάνουμε παραστάσεις σε χωριά. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου, θα ήθελα πολύ να το κάνω».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
136
101
89
78
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo