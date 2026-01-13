Βασίλης Πορφυράκης: Στο κεφάλι της μάνας μου είχε βγει ένας σταυρός, 40 μέρες πριν πεθάνει

«Η έλλειψη μητέρας και πατέρα δεν θα καλυπτόταν αν δεν ερχόταν στη ζωή η κόρη μου», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Πορφυράκης, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Βασίλης Πορφυράκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τρίτη (13.01.2026) και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς πριν λίγο καιρό έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη ήταν μία μορφή γείωσης. Και σίγουρα με τον ερχομό έτσι… μιας νέας οικογένειας, ήθελα αυτή η γείωση να ‘ναι εδώ στην πόλη μου», είπε αρχικά ο Βασίλης Πορφυράκης.

Ο Βασίλης Πορφυράκης είπε στη συνέχεια: «Με τους ανθρώπους μου, με τα αδέρφια, με όλα αυτά που λέγεται οικογένεια. Αυτοί οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας, ήταν αυτοί οι ρόλοι που λείπανε στο μέσα μου πολύ, λόγω της έλλειψης έτσι, αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος. Κατέληξα μέσα μου ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη έλλειψη που μπορεί να μου δημιουργηθεί. Δεν θα καλυπτόταν με τίποτα αν δεν ερχόταν αυτή η μικρή στη ζωή μου».

Για τη σύντροφό του, ο Βασίλης Πορφυράκης ανέφερε: «Κινηθήκαμε γρήγορα. Άλλοι άνθρωποι περιμένουν πέντε και έξι χρόνια για να κάνουν ένα παιδί. Το επιδιώξαμε να κάνουμε ένα παιδί. Και ένα κομμάτι ήταν η στοργή απέναντι στα παιδάκια, όντας καθηγήτρια η σύζυγός μου στην ενόργανη και στο κομμάτι που πρέπει να έχεις τριβή με τα παιδιά, να τους διαπαιδαγωγείς έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλο αυτό το συναίσθημα, αυτές οι αγκαλιές με τα μικρά παιδάκια, ήταν αυτό που μου έδωσε να πω “δες πώς αγκαλιάζει τη φρεσκάδα”, όλο αυτό του μικρού παιδιού που θέλει να ανακαλύψει την γυμναστική. Είπα σε πολλούς ξένους ότι δεν θέλω ούτε σκύλο, όχι να κάνω παιδί».

Για τα επαγγελματικά του, ο Βασίλης Πορφυράκης είπε: «Καλλιτεχνικά ακόμα είπα να μη βάλω πράγματα. Λίγο να ξεπεταχτεί η μικρή μας. Ο Λευτέρης Πανταζής από την πρώτη μέρα ήταν δίπλα να μου πει “Βασίλη μου ό,τι χρειαστείς” και μπορώ να το παραδεχτώ κιόλας ότι δεν ήμουν τόσο άμεσος στην καλοσύνη της καρδιάς του να βοηθήσει. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα δεν συνοδεύονται από δουλειά, όλες αυτές οι συζητήσεις δεν ξέρω ποια σημασία έχουν. Πολλές φορές θα πω ότι η έκθεση όλη αυτής των οικογενειακών κομματιών, δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν απόλυτα στη δουλειά μου».

Για την πίστη του ο Βασίλης Πορφυράκης υπογράμμισε και αποκάλυψε τα εξής: «Η “πνευματικότητα” που φαίνεται σε μένα νομίζω είναι εκ του χριστιανισμού. Είναι βιωματικό. Σαν να μην έχεις χώρο να μην πιστέψεις. Στο κεφάλι της μάνας μου είχε βγει ένας σταυρός, 40 μέρες πριν φύγει. Και για μένα ο σταυρός ήταν χριστιανισμός. Έπεσαν όλα τα μαλλιά της από τη λευχαιμία και όταν ξαναμεγάλωσαν τα μαλλιά, μόνο πίσω μέρος στο κεφάλι είχε μαύρη τρίχα. Όλο το άλλο ήταν… γυμνό».