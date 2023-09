Η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, θέλει σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα να επιστρέψει στην Ελλάδα για τα τελευταία χρόνια της ζωής της…

Γεννημένη στο Ψυχικό, η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου επιθυμεί να ζήσει μόνιμα ξανά στη χώρα μας, μετά από 61 χρόνια.

Πηγές που έχουν σχέση με τα ισπανικά ανάκτορα λένε ότι η ενδεχόμενη επιστροφή του Χουάν Κάρλος στη Μαδρίτη δημιουργεί ταραχή στη βασίλισσα Σοφία, γεγονός που την κάνει να σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της μετακόμισης στην Ελλάδα.

Τώρα μάλιστα, στην Ελλάδα βρίσκεται και η Άννα Μαρία, η χήρα του βασιλιά Κωνσταντίνου ενώ τα ανίψια της πηγαινοέρχονται στη χώρα μας πιο συχνά από ποτέ τα τελευταία χρόνια.

Spanish media: 85-year-old former Queen Sofía of Spain likely to return to Greece after 61 years https://t.co/RUFw63Z64V pic.twitter.com/NOmQlPIRP4