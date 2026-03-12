Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Είναι χαρακτήρας ισοπεδωτικός, η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης (12-03-2026) και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Ο Λευτέρης Σουλτάτος, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Ένα άλλο και ίσως το σημαντικότερο για την ίδια, είναι η κόρη που είχε αποκτήσει το 2013, από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός. Νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει» είπε αρχικά η Βάσω Λασκαράκη.

Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία τους: «Η γνωριμία μας ήταν λίγο παράξενη. Γιατί συναντηθήκαμε μία φορά, γνωριστήκαμε και μετά κάναμε ενάμιση χρόνο να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον από κοντά, οπότε αυτό ήταν λίγο παράξενο. Το ότι είχες γνωρίσει έναν άνθρωπο μία στιγμή, ένα λεπτό, και μετά έκανες να τον ξαναδείς ενάμιση χρόνο απλά τυχαία.

Δεν υπήρχε σπίθα, απλά ήταν μια κοινωνική γνωριμία. Και είναι απ’ αυτά που λες «άντε καλέ τώρα». Τι άκυρο είναι αυτό; Από πού κι ως πού; Και να που η ζωή τα φέρνει έτσι και καμιά φορά και εμείς που το συζητάμε λες «άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε» απάντησε η Βάσω Λασκαράκη για τον γάμο της.

«Έχω περάσει περιόδους άγχους και στρες. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά αγχώδης. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να πω ότι… είμαι easy. Το παλεύω, το δουλεύω, πολλές φορές υπεραναλύω κάποια πράγματα και προσπαθώ να μην το κάνω. Το κάνω και στις προσωπικές σχέσεις και στις δουλειές, αλλά είναι κάτι που το δουλεύω πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό το να συζητάω.

Κι αυτό λέω και στην κόρη μου, το έχει κληρονομήσει το άγχος της μαμάς. Και ξέρεις είναι αυτό ότι «Κι άμα δεν γίνει αυτό;», «Και άμα δεν καταφέρουμε εκείνο;», «Και άμα δεν πάει έτσι στο σχολείο;», «Και άμα δεν γίνει αυτό;». Της λέω «εντάξει παιδί μου όλα θα γίνουνε».

Νομίζω ότι μέσα από τα παιδιά καμιά φορά δουλεύουμε πράγματα που θα θέλαμε και εμείς να έχουμε διαχειριστεί διαφορετικά. Όχι καπελώνοντάς τα, αλλάξεις λίγο απ’ το πλάι. Να λες ότι μπορώ τουλάχιστον να βοηθήσω το παιδί να κάνει αυτό που εγώ το πήγα λίγο πιο λάθος και να τη χαλαρώσω λίγο. Και αυτό μου δίνει έτσι ένα, ότι ξέρεις κάτι, κάπως καλύτερα τα καταφέρνω εκεί» εξομολογήθηκε η Βάσω Λασκαράκη.