Βικτόρια Μπέκαμ: Το πρώτο ραντεβού με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και το Prada κοστούμι που την εντυπωσίασε

Η Βικτόρια Μπέκαμ θυμήθηκε το πρώτο της ραντεβού με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον τρόπο που εκείνος κατάφερε να την εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή.

Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της διεθνούς showbiz εδώ και δεκαετίες. Έχουν 4 παιδιά με τον συνολικό τους πλούτο να αποτιμάται το 2019, σε 355 εκατομμύρια λίρες. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 1997 με τους paparazzi να τους κυνηγούν για ένα καρέ στις εξόδους τους. 27 χρόνια μετά, το πρώην μέλος των Spice Girls θυμήθηκε το ξεκίνημα της σχέσης τους και τον τρόπο που εντυπωσιάστηκε με το καλημέρα.

Η Βικτόρια Μπέκαμ σε νέες της δηλώσεις μίλησε για το πρώτο της ραντεβού με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην αρχή της σχέσης τους, μιλώντας σε ένα επεισόδιο του νέου ντοκιμαντέρ «In Vogue: The 90s».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο σύζυγός της αγόρασε ένα ολοκαίνουργιο κοστούμι Prada μόνο για τη συγκεκριμένη περίσταση για να την «εντυπωσιάσει», αφού του είχε ότι της άρεσε πολύ η συγκεκριμένη μάρκα.

«Όταν πρωτογνώρισα τον Ντέιβιντ, το 1997, είχε ακούσει ότι ήμουν το Spice Girl που του άρεσαν τα ρούχα των σχεδιαστών. Έτσι, αφού πήγα σε μερικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες που έπαιζε και κατά κάποιον τρόπο τον κυνηγούσα, εκείνος μάλλον θα έλεγε ότι τον παρακολουθούσα, κανονίσαμε να βγούμε ραντεβού», περιγράφει.

Victoria Beckham reveals how husband David bought a brand new Prada suit to ‘impress her’ on their first date in new Vogue documentary https://t.co/bdug8pgLss