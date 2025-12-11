Βίκυ Καγιά: «Στην τηλεόραση από ένα σημείο και μετά άρχισα να χάνω τον εαυτό μου»

Η Βίκυ Καγιά κάθισε στον καναπέ την εκπομπής Buongiorno σήμερα το πρωί (11/12/2025) και έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας για την απουσία της από την τηλεόραση αλλά και για προσωπικά θέματά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο, Βίκυ Καγιά, έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού απομακρύνθηκε και από την τηλεόραση. Επίσης εξήγησε πως αυτό που ζητά από τους ανθρώπους που είναι δίπλα της είναι η ειλικρίνεια και η ευθύτητα καθώς και η ίδια έτσι είναι σαν άνθρωπος, πράγμα που πολλές φορές παρεξηγείται.

«Όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι είμαι καλή φίλη… Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα για μένα, είναι ότι στους φίλους μου δίνω όλο μου τον εαυτό. Όταν σε αγαπάω και είσαι μέσα στο σπίτι μου και στη ζωή μου, δίνω όλο μου τον εαυτό, χωρίς ατζέντα. Οι πραγματικοί μου φίλοι είναι από τα παλιά, είναι μαμάδες παιδιών και είναι άνθρωποι μέσα από τη μόδα που έχουμε συνυπάρξει», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

«Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω, είναι ότι πολλές φορές ακούω ότι “μόνος μου τα κατάφερα και έφτασα εδώ”, δεν είσαι μόνος σου, είναι μια ομάδα φίλων και ανθρώπων που σε έχουν βοηθήσει να φτάσεις εδώ και γι’ αυτό είμαι πάντα ευγνώμων. Οι φίλοι μας, η οικογένειά μάς, ο σύντροφός μας, ο οποιοσδήποτε μας μπουστάρει και είναι κοντά μας, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Και συνήθως είναι αυτοί οι άνθρωποι που σου λένε και την αλήθεια, δε σε χαϊδεύουν, είναι οι αληθινοί φίλοι. Θέλω τρόπο να ακούω την αλήθεια, αλλά θέλω να ακούω μόνο την αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια, και μου αρέσει να είσαι ευθύς. Όπως είμαι κυριολεκτική, έτσι θέλω να είναι και οι άλλοι μαζί μου και να μου λένε αυτό που σκέφτονται.

Μπορεί να στεναχωρηθώ, μετά όμως το σκέφτομαι, το αξιολογώ και βλέπω τι κάνω με αυτό. Θέλω όμως να ακούω τις πραγματικές προθέσεις. Δυστυχώς έτσι είμαι κι εγώ. Θα πω αυτό που σκέφτομαι, με τον τρόπο που το σκέφτομαι, όχι όμως με αγένεια και επικριτικά. Θα το πω όπως το σκέφτομαι και όπως το είδα» συμπλήρωσε η ίδια.

«Πολλές φορές αυτό παρεξηγείται. Και η ευγένεια παρεξηγείται πάρα πολλές φορές. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα, όταν είσαι ευγενής και τυπικός, οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι είσαι αφελής. Δε μπορούμε όμως να ζούμε με την ιδέα και την εντύπωση ότι αρέσουμε σε όλους, ή ότι μπορούν να μας καταλάβουν όλοι. Όντως πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας γι’ αυτό που είναι… Να μη βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και να προχωράμε ανάλογα» κατέληξε για αυτό το θέμα η Βίκυ Καγιά.

Για την απόφασή της να αποτραβηχτεί από την τηλεόραση, η Βίκυ Καγιά εξομολογήθηκε: «Είμαι εκτός τηλεόρασης 2,5 χρόνια. Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Δεν κάνει κακό η τηλεόραση, αλλά εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, προέρχομαι από το χώρο της μόδας, δεν ήταν η πρωταρχική μου δουλειά αυτή, προέκυψε. Το αγάπησα, δούλεψα με τον τρόπο που μπόρεσα, έγινε κομμάτι της ζωής μου, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να χάνω τον εαυτό μου, αυτό που πραγματικά είμαι.

Είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός… Ξαφνικά υπήρξε μια συνθήκη που δεν ήξερες αν λένε ναι και εννοούν όχι ή το αντίστροφο. Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα μου και άκουγα ότι δεν ήταν. ‘Ήμουν πάντα εκεί για όλους, και άκουγα ότι δεν ήμουν. Τον έναν χρόνο λες, “δεν πειράζει”. Τον δεύτερο λες, “δεν πειράζει”, τον τρίτο λες, “δε κατάλαβα καλά”. Μετά αρχίζει και σε επηρεάζει αυτό. Και σκεφτόμουν ότι εμένα ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά μου είναι αυτό, πώς ξαφνικά ακούω μόνο κάτι άλλο;

Δε μπορούσα να προσπαθώ να αποδείξω συνέχεια ότι δεν είμαι ελέφαντας και να μπαίνω συνέχεια σε αυτή τη διαμάχη να εξηγώ τι είμαι και τι δεν είμαι…Αυτό το είχα ξαναζήσει με τον “Πρωινό καφέ”… Δεν είναι μόνο το τι λέγεται για μένα, είναι το κλίμα γενικότερα μέσα και έξω…Δεν έχει σημασία να πω πράγματα και ονόματα» αποκάλυψε η ίδια.

Τέλος εκμυστηρεύτηκε ότι: «Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου για πάρα πολλούς λόγους. Κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ. Δεν έβλαψα κανέναν. Δε στέρησα ποτέ από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει, να λάμψει και να φτιάξει την πορεία και τη ζωή του. Δεν επιβλήθηκα ποτέ στο κανάλι και στους συνεργάτες μου με κανέναν τρόπο… Δεν έχω μέσα μου πικρία… Θα ξανασυνεργαζόμουν με κάποιους ανθρώπους αν και η απέναντι πλευρά έλεγε ότι έγινε βλακεία, και τα αφήνουμε όλα πίσω. Μονόπλευρα δε θα ξαναέκανα κάτι… Υπήρξαν κάποια στρατόπεδα χωρίς λόγο… Δεν έχω μίσος ή κακία για κανέναν…».