Βίκυ Κάβουρα: Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα, δεν έκανα όμως πίσω σε τίποτα

Στο νέο απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Βίκυ Κάβουρα στην εφημερίδα «On Time Σαββατοκύριακο» και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου, η ηθοποιός και επιχειρηματίας, μιλάει για την προσωπική ζωή της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο πέρασμα των χρόνων.

Όπως ανέφερε η Βίκυ Κάβουρα, υπήρχαν εποχές και περίοδοι που πέρασε δύσκολα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Εξομολογείται πως έχει βιώσει αντισυναδελφικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στη δουλειά της, που όμως δεν την λύγισαν.

Με ψυχραιμία κοιτάει μπροστά και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Σταθερά αισιόδοξη, αφού όπως λέει για κάθε πόρτα που κλείνει, υπάρχει μία που ανοίγει. Δίπλα της, ο σύζυγος και πατέρας του παιδιού της, Γιώργος Τζαβέλλας.

Νιώθεις ότι έχεις κάνει αυτά που θέλεις στη δουλειά σου;

Ναι, κάνω πάντα τα πράγματα που θέλω. Ίσως κάποιες δουλειές να μου αρέσουν περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να μην περνάς καλά, οι δουλειές δεν πετυχαίνουν. Όταν μια πόρτα κλείνει, υπάρχει μια άλλη ανοιχτή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποτέ τίποτα δεν είναι εύκολο. Σε μένα τίποτα δεν ήρθε εύκολα.

Όμως, πάντα είχα τρομερή αυτοπεποίθηση κι έλεγα, όπως λέω ακόμα, στον εαυτό μου: “Προχώρα, να είσαι χαρούμενη εσύ και όλα θα ‘ρθουν”. Και δεν το λέω με την έννοια ότι είχα χρήματα για να το παίζω μάγκισσα, γιατί έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Κι αυτό ίσως είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ήταν δύσκολα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκανα πίσω σε τίποτα.

Είσαι δεκατέσσερα χρόνια στον χώρο. Σου έχει τύχει να αντιμετωπίσεις αντισυναδελφική, κακοποιητική συμπεριφορά;

Ναι, αλλά αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα επαγγέλματα. Συμβαίνει παντού. Εκεί παίζει ρόλο το πως θα το αξιολογήσεις. Φυσικά και μου έχει συμβεί και αποχώρησα.

Υπενθυμίζεται πως η Βίκυ Κάβουρα το καλοκαίρι του 2024 έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με τον σύντροφό της Γιώργο Τζαβέλλα.