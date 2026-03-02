Lifestyle

Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Γέννησε αγόρι η ηθοποιός

Η Βίκυ Παπαδοπούλου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης
Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης ζουν μια από τις πιο ξεχωριστές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Η ηθοποιός γέννησε προ ημερών αγοράκι και πλέον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Το ζευγάρι δεν θέλησε ούτε σε αυτή την περίσταση να κεντρίσει τα φώτα της δημοσιότητας. Διαχρονικά φροντίζουν να απασχολούν μόνο για τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άρη Καβατζίκη στην εκπομπή «Buongiorno», η Βίκυ Παπαδοπούλου γέννησε πριν από λίγες μέρες και όλα κύλησαν ομαλά. Ο Θάνος Τοκάκης ήταν διαρκώς στο πλευρό της. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Mega, οι γονείς και το νεογέννητο αγγελούδι τους, έχουν ήδη επιστρέψει στο σπίτι τους.

Πριν από λίγες ημέρες ο Θάνος Τοκάκης είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή του Mega και αναφερόμενος στη σύζυγό του, Βίκυ Παπαδοπούλου, είχε πει: «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια: ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου.

Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα».

Ο Θάνος Τοκάκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και που απέδειξαν πως όταν κανείς θέλει κάτι να μην μαθευτεί, μπορεί και να το καταφέρει.

Lifestyle
